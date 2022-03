Primera étoile del Bolshoi dejó Moscú por Holanda

Smirnova y Caixeta actuarán juntos en el ballet “Raymonda” (del autor ruso Alexander Glazunov), cuyo estreno está previsto el 3 de abril, explicó la compañía holandesa. El Ballet Nacional Holandés recuerda la declaración de Smirnova a principios de mes en la red Telegram; “Tengo que ser honesta y decir que me opongo a la guerra desde el fondo de mi corazón”, indicó su comunicado. Tras recordar que tiene raíces ucranianas por parte de su abuelo, Smirnova expresaba su profundo desaliento: “es un mundo moderno e ilustrado, espero que las sociedades civilizadas resuelvan sus temas políticos tan solo mediante negociaciones pacíficas”. “Nunca pensé que me avergonzaría de Rusia, siempre me he sentido orgullosa del talento del pueblo ruso”, añadió. “Pero ahora creo que se ha trazado una línea que significa un antes y un después”, explicó.