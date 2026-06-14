Semana clave para los mercados: se publica la inflación mayorista, la Fed define tasas y el G7 concentra la atención global + Agregar ámbito en









Tras una semana marcada por la baja de la inflación local y la mejora de la calificación crediticia de Argentina, los inversores enfrentarán una agenda cargada de definiciones. La Reserva Federal anunciará su decisión sobre las tasas de interés, el G7 debatirá el escenario económico internacional y el INDEC difundirá una serie de indicadores clave sobre actividad, precios, comercio exterior y consumo.

Los mercados locales mantienen el optimismo tras dos datos positivos para el Gobierno. Depositphotos

La próxima semana llega con una agenda cargada de eventos que mantienen la atención de los inversores. Tras el feriado del lunes, en el mercado local, los analistas seguirán de cerca una serie de indicadores clave sobre actividad, consumo, comercio exterior y resultado fiscal, en un contexto marcado por la desaceleración de la inflación y una mejora en el riesgo del país. A nivel internacional, la atención estará concentrada en la reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), la cumbre del G7 y las decisiones de política monetaria de los principales bancos centrales.

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La semana dejó además dos señales positivas para los activos argentinos. Por un lado, la inflación volvió a desacelerarse y confirmó que las fuertes subas registradas durante el verano tuvieron un carácter transitorio. Si bien los indicadores de alta frecuencia continúan mostrando una tendencia favorable, los analistas advierten que todavía es prematuro dar por resuelto el problema inflacionario, ya que la variación mensual de precios permanece por encima del 2% desde hace más de 18 meses, aunque con una trayectoria descendente.

Por otro lado, Standard & Poor's elevó la calificación de la deuda soberana argentina desde CCC+ hasta B-, en línea con la mejora que había realizado Fitch Ratings semanas atrás. La decisión era ampliamente esperada por el mercado, pero igualmente generó una reacción positiva en los activos financieros. El riesgo país cayó hasta la zona de los 438 puntos básicos y los bonos soberanos registraron importantes avances. La mejora también abre la puerta a que nuevos inversores institucionales puedan incorporar deuda argentina a sus carteras, y mejora la perspectiva de la Argentina a mediano plazo. Todavía las principales dudas siguen del lado de la macro, en particular la actividad económica que aún sigue estando rezagada tras los datos de construcción e industria.

La Fed concentra toda la atención global En el plano internacional, el principal evento será la reunión de política monetaria de la Reserva Federal, que culminará el miércoles. El mercado descuenta que el organismo mantendrá sin cambios la tasa de interés en el rango de entre 3,50% y 3,75%, aunque la atención estará puesta en las nuevas proyecciones económicas y en las señales que pueda brindar su presidente, Kevin Warsh.

La decisión llega en un contexto complejo. La inflación estadounidense volvió a acelerarse hasta el 4,2% interanual en mayo, impulsada por el aumento de los precios energéticos tras la escalada del conflicto en Medio Oriente, a la espera de que haya una nueva definición que anticipó Donald Trump en relación a un posible acuerdo con Irán para abrir el Estrecho de Ormuz. Al mismo tiempo, el mercado laboral continúa mostrando fortaleza y la actividad económica se mantiene resiliente.

G7, Europa y Asia completan la agenda Entre el lunes y el miércoles se desarrollará la cumbre del G7 en Francia, donde los líderes de las principales economías debatirán sobre crecimiento, energía, comercio internacional y geopolítica. También habrá reuniones del Banco de Japón y del Banco de Inglaterra, mientras que China publicará datos de ventas minoristas, producción industrial y desempleo que servirán para medir el pulso de la segunda economía mundial. En Europa, el foco estará puesto en la inflación final de mayo de la eurozona, la encuesta ZEW de confianza inversora en Alemania y las ventas minoristas del Reino Unido. Agenda económica de la semana Lunes 15 de junio Comienza la cumbre del G7 en Francia.

Producción industrial de abril de la Eurozona.

Balanza comercial de abril de la Eurozona.

Índice manufacturero Empire State de junio en Estados Unidos.

Producción industrial de mayo en Estados Unidos. Martes 16 de junio Utilización de la capacidad instalada de la industria de abril (INDEC).

Ventas minoristas de mayo en China.

Producción industrial de mayo en China.

Tasa de desempleo de mayo en China.

Decisión de política monetaria del Banco de Japón.

Encuesta ZEW de confianza inversora de junio en Alemania.

Viviendas iniciadas y permisos de construcción de mayo en Estados Unidos. Miércoles 17 de junio Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) de mayo.

Índice del Costo de la Construcción (ICC) de mayo.

Resultado fiscal de mayo.

Inflación de mayo del Reino Unido.

Inflación final de mayo de la Eurozona.

Ventas minoristas de mayo en Estados Unidos.

Decisión de tasas de interés de la Reserva Federal.

Conferencia de prensa del presidente de la Fed, Kevin Warsh. Jueves 18 de junio Intercambio Comercial Argentino (ICA) de mayo.

Encuesta de Supermercados.

Encuesta de Autoservicios Mayoristas.

Encuesta Industrial y expectativas empresariales.

Tasa de desempleo del Reino Unido.

Decisión de tasas del Banco de Inglaterra.

Decisión de tasas del Banco Nacional Suizo.

Solicitudes semanales de desempleo en Estados Unidos.

Encuesta manufacturera de la Fed de Filadelfia. Viernes 19 de junio Ventas de supermercados de abril.

Ventas de autoservicios mayoristas de abril.

Ventas en centros de compras y shoppings de abril.

Inflación de mayo en Japón.

Índice de precios de producción de mayo en Alemania.

Ventas minoristas de mayo en Reino Unido.

Cuádruple hora bruja en los mercados internacionales.

Wall Street permanecerá cerrado por el feriado de Juneteenth.