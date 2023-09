Recta electoral: claves para armar una cartera

En segundo lugar, la disrupción tecnológica se refiere al profundo impacto de la tecnología en la sociedad y economía, abarcando inteligencia artificial, automatización, conectividad global, realidad aumentada y edición genética.

Finalmente, la sustentabilidad se centra en soluciones sostenibles para abordar desafíos ambientales, incluyendo cambio climático, gestión de recursos naturales, energía renovable, movilidad sostenible y economía circular, buscando equilibrar desarrollo humano y preservación ambiental para futuras generaciones.

La cartera de megatendencias de Cohen está ponderada de la siguiente manera: un 50% en el eje de disrupción tecnológica y un 25% tanto en cambios demográficos como en sustentabilidad.

Dentro del eje de sustentabilidad, se enfoca en empresas de energía renovable como First Solar, que se dedica a la fabricación de paneles solares, y en la Compañía de Saneamiento del Estado de São Paulo, vinculada con la gestión y cuidado del agua. Ambas empresas tienen una subponderación del 12,5% en la cartera.

En el eje de disrupción tecnológica, el broker seleccionó empresas como Palo Alto, enfocada en ciberseguridad; Sony, que desarrolla productos de realidad virtual y aumentada; y Cisco, dedicada al desarrollo de redes 5G. Todas con una subponderación del 16,7%.

Por último, en el eje de cambios demográficos, destacamos a Coinbase, una billetera virtual vinculada al universo de las criptomonedas; Medtronic, que se especializa en dispositivos médicos y en aplicaciones de inteligencia artificial en el campo de la salud; y NIO, una empresa china de autos eléctricos que se beneficia del crecimiento económico de dicho país. Estas tres empresas cuentan con una subponderación del 8,3%.

En conjunto, la cartera ha registrado un rendimiento acumulado del 32,7% en dólares en lo que va del año 2023, con una volatilidad del 28%. Este rendimiento ha superado con creces al del S&P 500, sostiene Cohen. En términos de valoración, el Price Earnings (P/E) de la cartera se sitúa en 29,6, comparado con el 22,5 del SPY. Este dato sugiere que los inversores están dispuestos a pagar una prima más alta por las ganancias de las empresas que componen esa cartera, lo cual podría deberse a sus atractivas perspectivas de crecimiento o a su participación en sectores con alto potencial.

De este modo, la cartera de Cedear de megatendencias, con su enfoque estratégico y diversificado, ofrece la oportunidad de invertir en empresas líderes que están capitalizando estos cambios globales.

Mateo Reschini, senior analyst de Inviu, en diálogo con Ámbito, recordó que “el S&P Merval viene de la racha de caídas más larga desde el año 2000” pero aseguró que “nos siguen gustando papeles como YPF, a pesar del juicio, porque es una empresa que tiene una muy buena historia para contar hacia adelante”. Después el especialista mencionó el sector energético y dentro de él Transportadora de Gas del Sur y Transener porque “nos parecen papeles sólidos que incluso si hay una mayor desregulación del mercado podrían tener bastante upside”.

A su turno, en sus recomendaciones para septiembre, desde PPI decidieron “mantener el portfolio de acciones sin cambios preservando nuestra apuesta por el sector energético y el de servicios públicos. Al respecto, analizaron que “nuestra sobreponderación del sector energético probó ser ideal frente a la devaluación llevada a cabo por el BCRA en la mañana siguiente a las elecciones, así como lo fue subponderar al sector financiero, que fue el más perjudicado inicialmente”.

“Como mencionábamos meses anteriores, considerábamos que, ante la posibilidad de una futura unificación del tipo de cambio (o un salto cambiario), los sectores exportadores y con ingresos dolarizados, como el de generación energética, serían los que mayor upside registrarían, mientras que los sectores cuyos ingresos no posean relación directa con el dólar, como el bancario, serían los más rezagados”, ampliaron. En su cartera incluyen en el sector de energía (YPF, Vista Energy, y Transportadora de Gas del Sur), en “materiales” (Holcim, Loma Negra), en Utilities (Transener, Central Puerto, y Pampa Energía), y en el sector financiero (ByMA, Grupo Financiero Galicia y Banco Macro). En cuanto a la exposición internacional, dentro del equity, “seguimos prefiriendo limitar nuestra exposición mientras la Reserva Federal no logre calmar la inflación” descartando un escenario recesivo. En este sentido, para nuestra selección de acciones seguimos apostando a nuestra cartera high dividends”. Algunos de los Cedear que incluyen son Exxon, Chevron, Barrick Gold, Bank of America, Coca-Cola, Johnson & Johnson, Procter & Gamble, Verizon Communications y JP Morgan & Chase .

Por su parte, desde Invertir en Bolsa, sostienen que continúan con la estrategia local de sobreponderar segmentos que pueden hacer un mejor pass through de inflación y de la devaluación: al respecto eligieron por sector, dentro de materiales (Aluar, Ternium) en servicios a ByMA y en el sector oil&gas, sostuvieron que “presenta drivers genuinos de crecimiento por el potencial de Vaca Muerta” y destacaron: Vista, YPF, Transportadora de Gas del Sur, y Pampa Energía.

“En este contexto nos resulta riesgoso el sector bancario; vemos que cualquier plan que implique una normalización de las variables macro terminará por afectar de una forma u otra al sector”, explicaron desde IEB.

Desde Wealth Management de Adcap Grupo Financiero, en cuanto a la exposición a Cedear, “recomendamos una cartera de inversión compuesta por acciones de empresas de diversos sectores, entre ellos de bebidas, farmacéutica, bienes de consumo masivo y tecnología”.

“Para mitigar los posibles riesgos, hemos seleccionado acciones de empresas anticíclicas, financieramente sólidas, con un historial de valor y una política de dividendos estable. Estas características permiten una mayor resiliencia en un entorno incierto. Además, esta estrategia le brindará un flujo de ingresos en dólares y la liquidez necesaria para transitar el actual panorama económico”, ampliaron.

La razón detrás de esto radica en la volatilidad del mercado internacional, marcada por la brecha entre los precios de bonos y acciones. Además, tiene en cuenta que la Reserva Federal aún no cumplió con su objetivo de inflación del 2%. Las empresas recomendadas son Coca Cola, Pfizer, IBM, y Unilever.