"El último tango": así reaccionaron los medios del mundo al retiro de Lionel Messi de la Selección argentina

Diarios de Italia, España, Francia, Alemania, Brasil, México y Reino Unido reflejaron la emotiva noche del capitán ante Benín en el Monumental.

Lionel Messi cerró un ciclo de 21 años con la camiseta de la Selección argentina.

La despedida de Lionel Messi de la Selección argentina recorrió los principales medios internacionales , que pusieron el foco en la emoción que se vivió en el estadio Monumental, su actuación en la victoria 3-0 ante Benín y el cierre de una etapa histórica. Desde Europa hasta América, los diarios resaltaron el legado del rosarino después de 21 años con la Albiceleste .

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Uno de los medios que mayor espacio le dedicó fue La Gazzetta dello Sport. El diario italiano recuperó una frase de Enrique Santos Discépolo, quien alguna vez definió al tango como “un pensamiento triste que se baila”, para retratar el cierre de la carrera internacional del argentino.

“La Argentina y Leo Messi bailaron juntos por última vez en el Monumental ante 85.000 personas vestidas de azul y blanco, listas para despedir al ídolo de su vida”, escribió. Además, describió la jornada como una noche que “condensó emociones de todo tipo” y cerró su publicación con una sentencia: “¡Larga vida al Rey Messi!” .

También desde Italia, Corriere dello Sport puso el foco en la actuación del rosarino durante su última presentación con la camiseta nacional, en la que convirtió un gol y entregó dos asistencias.

“ Leo Messi, fue bellísimo: un gol, dos asistencias, un palo y muchos escalofríos. Así el rey le dijo adiós a la Argentina ”, tituló el periódico para reflejar la dimensión deportiva y emocional de la jornada.

L’Équipe remarcó el final de una era

En Francia, L’Équipe aseguró que “el tiempo de Messi ha terminado” y destacó que el futbolista disfrutó su último encuentro con la Selección argentina.

“El pequeño genio ya no vestirá la camiseta de la Albiceleste, tras 208 partidos internacionales”, señaló el diario francés, que también reflejó la emoción y tristeza que acompañaron el retiro internacional del capitán.

Diario AS definió la noche como “inolvidable”

En España, Diario AS resumió la jornada con un contundente “¡Inolvidable Messi!” y calificó la noche en el Monumental como “tremendamente emotiva”.

“La historia más grande jamás contada llegó a su fin. Fue el relato circular que condujo a un pibe desde Rosario a Barcelona, desde Barcelona al mismísimo infierno argentino y desde ese mismo infierno a la gloria de levantar títulos con la Albiceleste en Maracaná, en Londres, en Qatar, en Miami”, escribió el periódico.

Marca habló de “la despedida de todos los tiempos”

Marca también dedicó una amplia cobertura al retiro y definió la jornada como “la despedida de todos los tiempos”. Además, sostuvo: “Messi ya es historia y hace llorar a toda la Argentina”.

“La emoción le impedía cantar la estrofa del himno, interpretado por el excombatiente de Las Malvinas, Fabio Santana. Leo no lloraba, pero toda Argentina sí lo hacía”, indicó el medio español sobre los minutos previos al encuentro.

ABC puso el foco en la emoción del Monumental

Otro de los diarios españoles que reflejó el acontecimiento fue ABC, que centró su cobertura en el clima que rodeó el último partido del capitán argentino.

“Messi se despide de la selección en Buenos Aires entre fuegos artificiales y lágrimas con el himno”, tituló el medio para resumir los homenajes y las muestras de afecto que acompañaron la jornada.

Bild calificó la despedida como “de cuento de hadas”

En Alemania, Bild eligió una definición breve para retratar la última función del rosarino con la camiseta nacional: “La despedida de cuento de hadas de Messi”.

El medio alemán se sumó así a las repercusiones europeas que pusieron el foco en la carga emotiva de una jornada que marcó el final de los 21 años del capitán en la Selección.

Medios europeos definieron la jornada como “el último tango” y una “despedida de cuento de hadas”. X

El Universal calificó el último gol como “de película”

En México, El Universal puso especialmente el foco en el tanto convertido por Messi durante su despedida y lo definió como una acción propia de una película.

“De película; así fue el gol de Messi en su emotiva despedida con Argentina”, tituló el diario mexicano sobre una de las imágenes deportivas que dejó la noche en el Monumental.

El País resaltó la nostalgia por el adiós

Por fuera de los medios exclusivamente deportivos, El País también reflejó la despedida y destacó la ovación que recibió el rosarino durante su último encuentro.

“Desde el primer minuto del juego que enfrentó a Argentina con Benín, la nostalgia de lo que pasó y no volverá merodeaba las tribunas repletas”, escribió. Además, remarcó que Messi se retiró después de haber conquistado títulos y batido récords con la camiseta argentina.

The Guardian habló del desafío de reemplazar a Messi

En Reino Unido, The Guardian consideró que el partido frente a Benín terminó siendo “un detalle secundario” ante la magnitud de la despedida y el significado de la jornada para los hinchas argentinos.

El periódico británico puso el foco en lo que vendrá para la Albiceleste tras el retiro de su máxima figura: “La salida de Messi deja a la Argentina con la tarea imposible de reemplazar a su superhéroe”.

Messi cerró así su trayectoria internacional después de 208 partidos, 126 goles y 70 asistencias, mientras su última presentación volvió a llevar su figura a las portadas de los principales medios deportivos y generalistas del mundo.