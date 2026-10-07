Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este miércoles 7 de octubre

El dólar mayorista cotiza este miércoles 7 de octubre a $1.520 para la venta, en medio de un "viento de cola" favorable para los mercados por las elecciones en Brasil. Mientras tanto, el blue volvió a caer a $1.540 y el MEP se ubica a $1.541.
REM de septiembre: para el mercado la economía ya entró en recesión y ahora prevén que el PBI crecerá solo 1,5% en 2026
Los gurúes de la city estimaron una contracción intertrimestral del 1% entre julio y septiembre. En cuanto a la inflación, calcularon un 1,9% para el mes que acaba de terminar.