SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
En Vivo
7 de octubre 2026 - 08:57

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este miércoles 7 de octubre

Toda la información sobre el dólar, los bonos, las acciones y lo que tienen que saber los inversores.

Toda la información sobre el dólar, los bonos, las acciones y lo que tienen que saber los inversores.

Por Depositphotos

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar mayorista cotiza este miércoles 7 de octubre a $1.520 para la venta, en medio de un "viento de cola" favorable para los mercados por las elecciones en Brasil. Mientras tanto, el blue volvió a caer a $1.540 y el MEP se ubica a $1.541.

Este miércoles, el BCRA publicará el informe monetario mensual de septiembre, y el INDEC informará el Índice de Producción Manufacturera y los indicadores de la actividad de la Construcción.

REM de septiembre: para el mercado la economía ya entró en recesión y ahora prevén que el PBI crecerá solo 1,5% en 2026

Los gurúes de la city estimaron una contracción intertrimestral del 1% entre julio y septiembre. En cuanto a la inflación, calcularon un 1,9% para el mes que acaba de terminar.

Leé la nota completa

Camioneros cerró una nueva paritaria: aumentos del 9,9% y bono de $1,2 millones

Capital Humano informó una suba total del 9,9% entre septiembre y febrero de 2027. La asignación extraordinaria comenzará a abonarse con los salarios de enero.

Leé la nota completa

El Gobierno fijó en $27.200 millones el tope para que las empresas de servicios públicos subsidiadas recuperen saldos de IVA

La mayor parte del cupo, $24.500 millones, quedó asignada al sector energético. El transporte recibirá $2.500 millones y el resto de las actividades, $200 millones.

Leé la nota completa

Dólar hoy: a cuánto cotiza este miércoles 7 de octubre

El dólar oficial minorista cotiza a $1.490 para la compra y a $1.540 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hace a $1.541,41 para la venta. Podés consultar en esta página el valor del dólar en cada banco: Cotización banco por banco.

Lee la nota completa

Te puede interesar

Otras noticias