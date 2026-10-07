El dólar mayorista sube por primera vez en la semana, pero la brecha con el techo de la banda está cerca de máximos + Agregar ámbito en









La estabilidad del tipo de cambio convive con la racha compradora del BCRA, la cuál hizo que las reservas brutas tocaran su nivel más alto en dos semanas.

El dólar sube este miércoles. Foto: Freepik

El dólar oficial mayorista arranca la cuarta jornada sin subas este miércoles 7 de octubre. De esa manera, mantiene distancia respecto del techo de la banda cambiaria, ubicándose en su mayor nivel en 17 meses. La estabilidad coincide con una fuerte apreciación del real brasileño tras las elecciones presidenciales en el principal socio comercial de la Argentina.

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El tipo de cambio mayorista arranca la jornada estable, a $1.520 para la venta. De este modo, quedó a $405,72 (26,76%) del techo de la banda, que en esta jornada se ubica en $1.926,72, umbral a partir del cual el Banco Central (BCRA) intervendría con venta de reservas. Se trata de la mayor distancia desde el 8 de mayo de 2025.

En el segmento minorista, el dólar tampoco abre $1.490 para la compra y $1.540 para la venta en el Banco Nación. El blue, en tanto, cotiza en $1.540. Los dólares financieros, por su parte, muestran las cotizaciones más altas: el MEP se vende a $1.538,85, mientras que el contado con liquidación (CCL) se ubica en $1.605,22.

El dólar oficial se afianza en $1.520, mientras el BCRA acumula reservas. El mercado sigue atento a las compras de dólares del BCRA Las reservas internacionales brutas del BCRA volvieron a subir ayer y tocaron su nivel más alto en dos semanas. El stock aumentó u$s326 millones y cerró en u$s49.123 millones, por lo que volvió a ubicarse por encima de los u$s49.000 millones en una jornada con nueva compra oficial en el mercado de cambios.

En el Mercado Libre de Cambios, el BCRA adquirió u$s41 millones y llevó a u$s183 millones el saldo positivo acumulado en las primeras cuatro ruedas de octubre. A su vez, las compras de 2026 alcanzaron los u$s14.751 millones, mientras que la racha compradora se extendió a siete jornadas consecutivas.

La intervención mostró una mejora frente al volumen operado, ya que representó el 8% de los u$s510 millones negociados en el mercado oficial. Con ese resultado, el promedio diario de octubre quedó en u$s46 millones, por encima de los u$s22 millones de septiembre y de los u$s38 millones de agosto, aunque todavía por debajo de los u$s103 millones de julio, los u$s68 millones de junio y los u$s137 millones de mayo.