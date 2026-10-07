Despedida de Lionel Messi: allanaron la casa de una mujer por una millonaria reventa de entradas

La Policía de la Ciudad realizó un operativo en Vicente López y secuestró nueve tickets, dinero en pesos y dólares y una máquina para contar billetes.

La Policía de la Ciudad realizó un allanamiento en una vivienda de Vicente López en el marco de una investigación por la presunta reventa de entradas para el partido entre Argentina y Benín, encuentro que marcó la despedida de Lionel Messi de la Selección argentina.

Durante el procedimiento fue demorada una mujer que se encontraba en el domicilio. Los agentes secuestraron una notebook, un teléfono celular y nueve entradas para el partido , además de una máquina contadora de billetes.

Entre el dinero encontrado había $9.850.000 y u$s56.300 en efectivo , según informaron fuentes policiales. Las entradas incautadas correspondían a siete plateas Belgrano Baja y dos Sívori Alta .

La causa se inició de oficio el 29 de septiembre , luego de que comenzaran a difundirse múltiples denuncias en redes sociales sobre la oferta de entradas para el partido con precios que llegaban a ser hasta un 800% superiores al valor oficial .

Las localidades habían quedado agotadas previamente a través de la plataforma Deportick, lo que generó un mercado paralelo de venta de tickets en los días previos al encuentro.

Las localidades habían quedado agotadas previamente a través de la plataforma Deportick, lo que generó un mercado paralelo de venta de tickets en los días previos al encuentro.

El operativo fue realizado por efectivos de la Policía de la Ciudad en Vicente López, en el marco de la investigación que lleva adelante la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 8, a cargo de Maximiliano Vence.

Los elementos encontrados quedaron incorporados a la causa para determinar si estaban vinculados con la presunta comercialización irregular de las entradas.

La investigación busca establecer además cómo fueron obtenidas las localidades y si la vivienda allanada funcionaba como punto de almacenamiento o comercialización de los tickets ofrecidos con sobreprecios.

El partido entre Argentina y Benín tuvo un significado especial para los hinchas debido a que fue presentado como la despedida de Messi de la Selección ante el público argentino. La alta demanda por las localidades provocó que se agotaran rápidamente los tickets oficiales y que aparecieran ofertas en canales no autorizados.

Ahora, la Justicia deberá avanzar con el análisis de los dispositivos electrónicos, las entradas y el dinero secuestrado durante el procedimiento para determinar la eventual responsabilidad de la mujer demorada y de otras personas que pudieran estar involucradas en la maniobra.