Joaquín Levinton presentará ante la Justicia audios con amenazas de la mujer que lo denunció: "Te voy a matar con mis propias manos"

El cantante aportará a la causa tres mensajes de voz en los que la denunciante lo habría amenazado de muerte. El líder de Turf rechazó las acusaciones.

El cantante Joaquín Levinton presentará tres audios atribuidos a la mujer de 39 años que lo denunció ante la Justicia por abuso sexual con acceso carnal y violencia física y psicológica , en los que habría recibido amenazas de muerte.

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Los mensajes de voz serán incorporados por la defensa del líder de Turf a la investigación judicial. Parte de ese material fue reproducido este martes en el programa El diario de Mariana.

“Te voy a denunciar y te voy a matar con mis propias manos ”, se escucha decir a la denunciante en uno de los audios de prueba.

En otro mensaje, la mujer expresó: “ Vas a terminar como John Lennon, hijo de puta [SIC]. Te voy a matar yo misma con mis propias manos”.

“Atendeme el teléfono hijo de ... [SIC]. Te juro que te voy a arruinar la vida . Te voy a denunciar”, gritó en otro de los audios que el músico aportará a la causa.

Joaquín Levinton fue denunciado por abuso sexual. Archivo

Qué dice la denuncia contra Joaquín Levinton

La presentación contra Levinton fue realizada el lunes pasado, alrededor de las 19:30, en una comisaría de la Policía de la Ciudad ubicada en el barrio porteño de Recoleta.

Según explicaron fuentes vinculadas con el expediente, “la damnificada dijo que fue pareja de Levinton entre 2015 y 2020. Dijo que durante esos cinco años fue víctima de violencia física y psicológica, suministro y forzamiento al consumo de estupefacientes, abuso sexual y filmaciones sin consentimiento”.

Los episodios denunciados habrían sucedido en un domicilio del músico, de 51 años, ubicado en Almagro. La mujer también relató un hecho puntual “donde, tras intentar retirarse de un encuentro, el músico la tomó fuertemente del cuello, intentando ahorcarla”.

De acuerdo con su presentación, ese episodio ocurrió en 2022 y fue denunciado en aquel momento. Sin embargo, afirmó que posteriormente desistió de continuar impulsando la acción penal a pedido de Levinton.

Tras la nueva denuncia intervino el juez nacional en lo Criminal y Correccional Carlos Bruniard. La denunciante fue entrevistada por el Centro de Orientación a la Víctima (COV), aunque rechazó la posibilidad de recibir un botón antipánico.

El descargo del líder de Turf

Levinton negó públicamente las acusaciones y presentó una versión diferente sobre el vínculo que mantuvo con la denunciante. A través de sus redes sociales sostuvo que la mujer nunca fue su pareja y la calificó como una “acosadora”.

“Ante la denuncia de público conocimiento, quiero contarles que esta persona me viene acosando desde hace muchos años, incluso presentándose en la puerta de mi casa de manera violenta. Nunca fue mi pareja, me resulta muy importante aclararlo, y nuestra relación circunstancial duró muy poco tiempo”, expresó.

El músico también se refirió a una denuncia anterior y aseguró que su abogado conserva material relacionado con los contactos que, según afirmó, continuó recibiendo.

Las palabras de Levinton sobre la denuncia. Archivo

“Ya me denunció hace más de tres años. Se presentaron pruebas en la fiscalía que demostraron que sus dichos eran falsos. Creí que era un capítulo cerrado, incluso me pidió perdón a través de las redes. Continúa acosándome por Instagram, mandándome videos y fotos desnuda. Mi abogado tiene todas las capturas correspondientes. Cuando la bloqueo, sistemáticamente logra contactarme desde un teléfono nuevo. Estoy muy angustiado por tener que estar atravesando esta situación”, relató el cantante.

Levinton regresó a la televisión en medio de la denuncia

En medio de la repercusión pública del caso, Levinton regresó este lunes a las grabaciones de Es mi sueño, el concurso de canto conducido por Guido Kaczka en eltrece.

El artista había tenido una ausencia programada por compromisos laborales y su regreso confirmó su continuidad como integrante del jurado, luego de las versiones que pusieron en duda su permanencia tras conocerse la denuncia.

Antes de ingresar al estudio, el cantante agradeció el acompañamiento que recibió tanto de sus compañeros como del público. “Esto es una pesadilla”, manifestó ante la prensa.

Ahora, mientras continúa la investigación sobre las acusaciones formuladas por la mujer, la defensa de Levinton buscará incorporar los tres audios con las presuntas amenazas como elementos de prueba dentro del expediente judicial.