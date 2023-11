Refuerzo internacional clave -con impulso desde Argentina- al derecho a huelga

“No hay libertad sindical posible sin la posibilidad de ejercer el derecho a la huelga, no hay negociación colectiva progresista en la generación de derechos sin la presión colectiva de los trabajadores y las trabajadoras, y no hay desarrollo humano sustentable sin una justicia social garantizada por el diálogo social institucionalizado, respetado y garantizado por una gobernanza global centrada en la igualdad y la equidad para todos y todas”, señaló Martínez. Por su parte, el presidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja, se quejó por el desenlace en la OIT: “Lamento que el tema no se haya resuelto por diálogo social; tercerizar el pronunciamiento a través del envío a la Corte Internacional implica una claudicación a la construcción del consenso”. “El camino elegido por los trabajadores termina demostrando la debilidad de la propia OIT”, agregó a Ámbito.