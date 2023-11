Javier Milei pega faltazo al encuentro con la UIA y elige al círculo rojo

No obstante, se especula que detrás del faltazo de Milei al almuerzo con uno de los sectores más importantes del país, está la mano de Mauricio Macri, puesto que el Cicyp, está fuertemente vinculado al macrimismo, principalmente su presidente, Marcos Pereda, de la Sociedad Rural Argentina (SRA).

¿De qué se trata el encuentro al que asistirá Milei?

Al encuentro en el Alvear Palace Hotel el próximo 15 y 16 de noviembre también asistirá Sergio Tomás Massa. Allí, ambos candidatos se verán frente a frente con cerca de 300 empresarios, en un contexto fuertemente marcado por la deuda comercial privada y la inflación. Según pudo conocer este medio, Milei estaría participando del encuentro el día miércoles, donde incluso se especula con que aparezca cerca de su nuevo socio político, Macri.

En esa línea cabe recordar que el líder del PRO ha mantenido una relación tensa con la UIA desde su mandato como presidente de la Nación. Se especula que le habría aconsejado a Milei que no asistiera a un foro en el que podría sentirse incómodo debido a los cuestionamientos sobre cómo respaldará al sector productivo.

Según transcendió, Milei había decidido no participar en eventos de este tipo hasta que se resolviera la elección programada para el 19 de noviembre. Sin embargo, poco después, confirmó a este medio que asistirá al evento del Cicyp.

¿Cuál es la posición de los industriales frente al balotaje?

No obstante, la fe es lo último que se pierde, dicen. Y fuentes de la Unión Indistrial señalaron que, todavía no descartan que Milei acepte la invitación. "Para la UIA es muy importante conversar con todos los candidatos, ya que no apoyamos a ninguno en particular. No tenemos favoritos, sino un proyecto industrial", sostuvo la fuente.

En ese contexto, Daniel Rosato, presidente de Industriales Pymes Argentinos, a diferencia de la UIA, sí mostró su posición política de cara al balotaje en diálogo con Ámbito al señalar que, "las PyMEs estamos preocupadas y no queremos perder el modelo productivo que tenemos. Necesitamos una continuidad".

"Nos preocupa que Javier Milei no tenga una propuesta para las PyMEs", advirtió Rosato, que añadió: "Sergio Massa es el único candidato que tiene propuestas para las PyMEs."La alianza de Mauricio Macri y Javier Milei deja en claro lo que puede ser el futuro: con el Gobierno de Macri cerraron más de 25.000 PyMEs".

Para Rosato, Massa es el único candidato que presenta "propuestas concretas para el sector PyME". Su enfoque se centra en brindar facilidades impositivas, impulsar una mayor producción y fomentar el crecimiento y desarrollo del sector industrial. Además, "su propuesta incluye un apoyo sólido en términos laborales, con la creación de nuevos puestos de trabajo y un enfoque en la mejora de la competitividad", advierte el industrial.

Del otro lado, ilustra, hay falta de propuestas concretas para el sector PyME. En la plataforma de Milei no se menciona "el trabajo, la industria ni las estrategias para respaldar a las pequeñas y medianas empresas". Esta ausencia de propuestas plantea interrogantes sobre su compromiso con este sector vital de la economía, añade Rosato.

Por último, cabe destacar que Milei ya había rechazado encuentros similares aparte del de la UIA. Días atrás también declinó la oportunidad de reunirse con la Asociación Empresaria Argentina (AEA), que está liderada por influyentes empresarios del país, incluyendo a Paolo Rocca (Techint). Pero aceptó la invitación del Cicyp, que cuenta con la participación de muchos de estos empresarios.