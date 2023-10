Massa con UIA: prometió normalizar las SIRA, los invitó al Gabinete y se fue aplaudido

Una de las principales inquietudes que le trasladaron los empresarios fue sobre la actual coyuntura macroeconómica. Si bien no utilizó la frase “plan de estabilización”, Funes contó: “Si habló de estabilizar, de hacer un análisis sector por sector y acomodar precios relativos, buscar la refinanciación de la deuda externa y no romper contratos”. El actual ministro de Economía prometió que en caso de llegar a la presidencia buscará el superávit fiscal y comercial y avanzará con una “simplificación tributaria”. Les anticipó que habrá eliminación de impuestos internos al incremental de exportaciones industriales y que va a “construir un nuevo pacto federal que permita simplificar cuestiones tributarias que afectan a la industria”, reveló la UIA en un comunicado.

Si bien el candidato fue invitado a la UIA para hablar de sus propuestas en caso de ser presidente, fue inevitable tocar el principal tema que preocupa hoy a las empresas: el sistema importador denominado “SIRA”. Según revelaron fuentes del equipo económico que participaron del encuentro, Massa aseguró que se normalizarán las aprobaciones en un plazo de entre 60 y 90 días después de las elecciones.

Es que la “transición” de las medidas del futuro gobierno de Massa en caso de llegar a la Casa Rosada fue uno de los ejes: sobre el futuro del dólar, el ministro habló de “construir un camino de simplificación cambiaria sin dolor”. Fuentes oficiales revelaron que les dijo: “Si piensan en una devaluación brutal como Milei con la dolarización, conmigo no cuenten”. Para reducir la brecha cambiaria, prometió incrementar las reservas, vía un aumento de las exportaciones de más de u$s 40 mil millones en 2024 y la aprobación del blanqueo de capitales en un Congreso que podría quedar prácticamente en mayoría peronista. Además, reveló que buscará financiamiento externo a través de un incentivo a los bonos argentinos.

“Las SIRA van a normalizarse porque se abrirán puertas de nuevos instrumentos cuando asuma un Gobierno consolidado. Hay soberanos dispuestos a armar un bridge sobre la base de ser agentes financieros de comercio internacional”, afirmó una fuente del equipo de Gobierno que participó del encuentro. Desde la UIA, con Diego Coatz como economista jefe de la entidad, le presentaron una propuesta para ordenar la deuda comercial, que esperan también presentársela a Milei en caso de que asista.

Sobre el dólar, Funes de Rioja comentó: “El no habló del fatalismo de la devaluación, sino de rebustecer la moneda a partir de promover exportaciones. No nos pareció prudente hacer esa pregunta, sino más bien hacia dónde quiere llevar el país, pero me parece que no está en su estrategia una devaluación brutal”.

Convocatoria al Gobierno y aplauso final

Durante el encuentro, del que participaron 24 empresarios (estaba todo el Comité Ejecutivo, salvo dos faltantes, uno por un viaje y otro por cuestiones de salud), Massa los convocó a conformar el futuro Gobierno. “Las gremiales empresarias tienen que participar del diseño de políticas. Me dijeron que están dispuestos”, contó una fuente oficial.

Funes de Rioja reveló: “No sería integrar el Gobierno sino órganos de contralor, superintendencias, bancos, nosotros escuchamos pero no tomamos una definición”.

En el encuentro, que se extendió durante más de dos horas, Massa buscó polarizar con el plan económico de Milei: aseguró que el mantendrá el crédito con tasa negativa y que promoverá la infraestructura ferroviaria. “Yo creo en un Estado que invierte en ferrocarriles y Milei quiere privatizar, como ocurrió en los noventa, que el 80% de la matriz pasó a camión. Fue Menem el que inventó a Moyano, no Kirchner”, consideró una fuente del equipo económico.

Sobre el final del encuentro, fue aplaudido por los industriales. “El aplauso final fue porque estuvo 2 horas y pico en el encuentro”, concluyó Funes de Rioja.