River busca sacarle brillo al título frente a Talleres

de memoria. Demichelis planea parar el mismo once por cuarta vez consecutiva, por lo que repetiría el equipo que venció a Estudiantes el sábado.

River, flamante campeón de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), no se conforma y cinco días después de haber dado la vuelta olímpica enfrentará hoy, desde las 22 a Talleres, de Córdoba, en busca de los octavos de final de la Copa Argentina, certamen que ganó en tres ocasiones. En caso de empate la definición llegará mediante remates desde el punto penal y el equipo que resulte ganador avanzará de fase para medirse ante Colón de Santa Fe o Lanús.

Ramiro Funes Mori, quien ayer tuvo su tercera práctica desde su regreso, no formará parte de la delegación porque está intensificando su puesta a punto y todavía no puede firmar planilla en AFA. Por otra parte, Demichelis tiene planeado parar el mismo once por cuarta vez consecutiva. Es decir, repetirá la formación que le ganó a Estudiantes de La Plata