El dólar mayorista encadena su quinta caída consecutiva y la distancia con el techo de la banda es mayor a 21% + Seguir en









El tipo de cambio oficial extiende la tranquilidad vista desde comienzos del año, mientras que el Banco Central ayer mantuvo su estrategia de intervención en el mercado y las reservas en términos netos volvieron a ser positivas.

El dólar oficial vuelve a caer este viernes. Depositphotos

El dólar oficial prolonga su tendencia bajista sobre el cierre de la semana y alcanza su quinta caída consecutiva este viernes, lo que consolida la pax cambiaria durante el primer cuatrimestre de 2026. De esta manera, el tipo de cambio que se vende en el Mercado Libre de Cambios (MLC) y ya está casi $100 más barato que el valor del CCL, que muestra mayores signos de volatilidad.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El tipo de cambio mayorista cae a los $1.378 y acumula una caída de $15 en la semana, borrando la suba de $11,5 registrada en la semana corta. De esta manera, la brecha contra el techo de la banda cambiaria, que hoy es de $1.671,07, alcanza el 21,2%, su nivel más alto desde fines de junio.

Los contratos de dólar futuro operan bajas generalizadas de hasta el 0,8%. El mercado "pricea" que el tipo de cambio mayorista a finales de abril será de $1.390,5.

A nivel minorista, el dólar cotiza a $1.355,31 para la compra y $1.405,95 para la venta en el promedio de entidades financieras elaborado por el Banco Central (BCRA). En el Banco Nación (BNA) cae $5 a $1.400 para la venta. Así, el dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubica en $1.820.

Entre los paralelos, el dólar blue retrocede a $1.385 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en las cuevas de la city. Por su parte, el dólar MEP baja 0,2% a $1.417,98 y la brecha contra el mayorista es de 2,8%. En tanto, el dólar Contado con Liquidación (CCL) gana 0,4% a $1.483,19, con un spread del 7,7% frente a la cotización oficial.

En este contexto, los analistas del mercado volvieron a recortar sus proyecciones para el tipo de cambio en el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) publicado por el BCRA. Las estimaciones indican que el dólar mayorista alcanzaría los $1.700 en diciembre de 2026, lo que implicaría una suba interanual del 17,4%, no solo por debajo de previsiones anteriores sino también muy inferior a la inflación proyectada para el año (29,8%). bcra.png El BCRA volvió a tener reservas positivas netas este jueves. Las reservas del BCRA volvieron a ser positivas En paralelo, el Banco Central ayer mantuvo su estrategia de intervención en el mercado de cambios. La entidad compró u$s93 millones en el MLC, acumulando 61 ruedas consecutivas con saldo positivo. Se trató la mayor cifra desde el 7 de febrero de 2025. Así, acumula u$s582 millones en lo que va de abril. En lo que va del año, las compras superan los u$s4.581 millones, mientras que las reservas brutas crecieron en u$s174 millones hasta alcanzar los u$s44.442 millones. Fuentes oficiales explicaron a Ámbito que la mejora respondió en parte a las compras del BCRA en el MLC y, en menor medida a un nuevo repunte en las cotizaciones internacionales, en medio de la mayor calma por la "tregua" entre EEUU e Irán. Con este ascenso, en términos netos pasaron a un terreno positivo de u$s97 millones, según estimaciones del economista Federico Machado.

Temas Dólar

BCRA