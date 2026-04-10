Docentes de la UBA realizarán clases públicas en Plaza de Mayo por el financiamiento universitario

Reclaman 167 días de incumplimiento en la actualización salarial. La normativa fue aprobada en octubre de 2025.

Docentes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) , nucleados en la Asociación Gremial Docente (AGD-UBA) , llevarán adelante este viernes una jornada de protesta con clases públicas frente a la Casa Rosada y una feria de ciencias en Plaza de Mayo .

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La actividad comenzará a las 10 y se enmarca en el reclamo por la implementación de la ley de Financiamiento Universitario , que establece una recomposición salarial del 50% para docentes y no docentes, en función de la pérdida frente a la inflación desde diciembre de 2023.

La secretaria general de AGD-UBA , Laura Carboni , advirtió que los ingresos del sector se encuentran en niveles críticos. “Están en los mínimos históricos ”, afirmó, y explicó que muchos docentes se ven obligados a renunciar o a buscar otros trabajos para complementar sus ingresos.

“Desde el 21 de octubre del año pasado, cuando se promulgó la ley de Financiamiento Universitario, el Gobierno se encuentra en una situación de completa ilegalidad y acumula 167 días de incumplimiento . La docencia universitaria trabaja con salarios que perdieron un 35% de su poder adquisitivo. De cada tres días trabajados, nos pagan dos; por eso el éxodo docente es tan masivo”, sostuvo.

La normativa fue aprobada en cuatro oportunidades por el Congreso de la Nación Argentina , incluyendo dos votaciones posteriores al veto presidencial para su ratificación.

Además, en los últimos días, la Cámara Contencioso Administrativo Federal confirmó un fallo de primera instancia que ordenó al Poder Ejecutivo aplicar de manera inmediata la ley.

Cómo seran las clases públicas en la UBA

La jornada incluirá exposiciones abiertas y una feria de ciencias organizada en conjunto con ATE Conicet, en el marco de una protesta que busca visibilizar la situación de la educación pública, la ciencia y la tecnología en el país.

Desde el gremio definieron la actividad como una acción “en defensa de la universidad pública” y remarcaron la importancia de sostener el debate en el espacio público.

Como parte del plan de lucha, los docentes confirmaron que continuarán durante la semana con medidas de fuerza en distintas facultades y sedes.

El conflicto tiene uno de sus principales focos en el Ciclo Básico Común (CBC), que iniciaba sus actividades esta semana y se ve afectado por el cese de tareas.

Escala el conflicto

El reclamo docente se suma a una serie de tensiones en el sistema universitario, atravesado por la pérdida de poder adquisitivo y la discusión por el financiamiento.

La movilización en Plaza de Mayo busca instalar el tema en la agenda pública y presionar por una resolución que permita recomponer los salarios y garantizar el normal funcionamiento de las universidades.