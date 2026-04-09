La CGT anunció una marcha a Plaza de Mayo y denunció que el Gobierno pone un techo a las paritarias Por Gonzalo Magliano + Seguir en









La cúpula de la central obrera brindó una conferencia de prensa en un contexto de cierre de fábricas y caída del consumo y luego del fallo judicial que puso en pausa 82 artículos de la reforma laboral.

La CGT confirmó una marcha a Plaza de Mayo.

La Confederación General del Trabajo (CGT) denunció este jueves que el Gobierno “pone un techo a las paritarias” y anunció una marcha a Plaza de Mayo para el 30 de abril en reclamo por la situación del país. También dieron detalles del índice propio de precios que está elaborando junto a la UBA.

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"Lo que hace el Gobierno es poner un techo (a las paritarias) y no acepta la homologación de lo que allí se discuta que no sea en ese techo que, por supuesto, está por debajo de la inflación", denunció Jorge Sola (seguros), uno de los secretarios generales de la CGT, en una conferencia de prensa dada en la sede de Azopardo 802 donde estuvo acompañado de su par Octavio Argüello (camioneros) y el secretario de Prensa Horacio Arreceyggor (SATSAI). Llamó la atención la ausencia del tercer integrante del triunvirato Cristian Jerónimo (vidrios). En su entorno justificaron que debió partir a otra reunión.

"Una de las anclas que está llevando adelante para mantener su política económica es el control de uno de los valores y los precios que es el control de los salarios", agregó Sola y reafirmó "la defensa irrestricta de la posibilidad de cada gremio pueda tener una discusión libre en sus paritarias salariales".

La denuncia fue hecha como parte del balance de la reunión del Consejo Directivo de la central donde analizaron la situación social del país, la marcha de la disputa judicial por la reforma labora y la delicada situación de las obras sociales.

Situación social y marcha a Plaza de Mayo Las conclusiones sobre la situación social y económica fueron preocupantes. "Estamos atravesando una fuerte perdida del poder adquisitivo, el endeudamiento familiar, la perdida constante de trabajadores de formales e informales y el crecimiento del índice de desempleo", afirmó Sola.

Noticia en desarrollo.-