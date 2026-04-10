Dos jugadores importantes del plantel "xeneize" recibieron el visto bueno para volver a ser tenidos en cuenta, tras superar sus lesiones. En tanto, Cavani sigue progresando con su recuperación.

Las dos figuras de Boca que volverán contra Independiente y los que serán preservados

En medio del mejor momento del Boca de Ubeda le llega una gran noticia: Exequiel Zeballos y Agustín Marchesín se recuperaron de sus lesiones y están disponibles para el clásico ante Independiente.

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El "Changuito" Zeballos volvería a ser convocado por el DT tras dejar atrás el desgarro que sufrió y es muy probable que sume minutos en el partido que su equipo disputará este sábado frente a Independiente.

Además, Marchesín también se encuentra recuperado y sería citado nuevamente, a solo 18 días de su lesión. De serlo, se volvería a adueñar bajo los tres palos en lugar de Leandro Brey , que lo reemplazó durante su ausencia.

Pese a que la ausencia de Zeballos fue prolonga, los hinchas no lo extrañaron gracias a la fuerte aparición del juvenil Tomás Aranda. Cabe destacar que el santiagueño aún no renovó su vínculo con el cuadro de la Ribera, una situación por la que si bien son optimistas, preocupa por el alto interés que suscitó el "Changuito", que de irse libre perjudicaría económicamente al club.

El que no estará disponible ante Independiente es Leandro Paredes , quien fue amonestado contra Talleres y se 'limpió' para el Superclásico.

Sin él, Boca pierde conducción, claridad y una referencia, por lo que Ubeda deberá encontrar una nueva fórmula para sostener equilibrio sin resignar juego. Entre las variantes aparecen nombres como Herrera, Ascacibar y Milton Delgado, futbolistas con características distintas que podrían darle al equipo un perfil más físico o más dinámico.

Luego del encuentro frente al "Rojo", Boca recibirá a Barcelona, por la Libertadores, y visitará a River, por el Apertura, en el marco de una seguidilla de muchos partidos importantes.

La recuperación de Cavani

Después de casi dos meses sin ver acción, Edinson Cavani prepara su vuelta en Boca. Si bien todavía falta para volver a ver al uruguayo con la camiseta del "xeneize", el delantero retomó los trabajos de campo y entró en la etapa final de su recuperación.

Con 39 años y en plena rehabilitación por una hernia de disco, Cavani celebró su regreso a los trabajos con pelota con un una foto durante el entrenamiento y una frase más que elocuente en las redes sociales: "Te extrañaba".

Durante el ciclo de Claudio Úbeda como entrenador, Cavani sólo jugó 5 partidos sobre 24 posibles.