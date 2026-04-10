SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
En Vivo
10 de abril 2026 - 09:05

Guerra en Medio Oriente EN VIVO: el estrecho de Ormuz continúa cerrado mientras siguen los ataques en el Líbano

El estrecho de Ormuz permanece cerrado.

El estrecho de Ormuz permanece cerrado.

Por Al Jazeera

EEUU busca garantizar la libre navegación en el estrecho que permanece bajo clausura. La tensión crece por el impacto global que podría tener un conflicto en uno de los puntos clave del comercio petrolero.

El conflicto en Medio Oriente atraviesa una fase crítica, ya que el estrecho de Ormuz continúa bloqueado y los enfrentamientos entre Israel y Hezbollah en Líbano ponen en jaque el alto el fuego acordado entre Estados Unidos e Irán, a horas de sus primeras negociaciones de paz.

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció un alto el fuego de dos semanas en un intento por descomprimir la creciente tensión. Según explicó, el acuerdo incluía el compromiso de Teherán de permitir nuevamente la libre circulación de buques a través del estrecho, un paso clave para el comercio energético global. Sin embargo, en las últimas horas, Irán volvió a cerrar el corredor marítimo en respuesta a los ataques de Israel en Líbano, lo que reavivó la crisis.

De esta forma, el estrecho de Ormuz, por donde transita una porción significativa del petróleo que se comercializa en el mundo, se convirtió en el eje central del conflicto en las últimas semanas. La posibilidad de bloqueos o enfrentamientos en la zona había encendido las alarmas en los mercados internacionales y entre las principales potencias. En este contexto, el anuncio inicial del alto el fuego y la reapertura del paso había generado un alivio parcial, aunque la reciente decisión iraní de volver a bloquearlo reinstaló la incertidumbre.

Live Blog Post

EEUU e Irán buscan entablar sus primeras conversaciones

Las primeras conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán se llevarán a cabo en Islamabad. La capital paquistaní fue sometida a un fuerte operativo de seguridad, con un perímetro de exclusión de tres kilómetros en torno al lugar del encuentro.

mojtaba jamenei donald trump
EEUU e Ir&aacute;n buscan avanzar en sus primeras conversaciones.

EEUU e Irán buscan avanzar en sus primeras conversaciones.

La delegación iraní estará encabezada por Mohammad Baqer Qalibaf, mientras que la estadounidense será liderada por el vicepresidente J. D. Vance.

A pesar de las acusaciones cruzadas, ambas partes mantienen la expectativa de avanzar en un entendimiento.

Live Blog Post

El estrecho de Ormuz continúa cerrado

Aunque el acuerdo de alto al fuego lleva dos días vigente y logró frenar los bombardeos directos entre Washington, Tel Aviv y Teherán, no consiguió restablecer la circulación en el estrecho de Ormuz ni contener los combates en territorio libanés.

buque indio en el estrecho de ormuz

Donald Trump cuestionó el accionar iraní: “Irán está haciendo un ‘trabajo pésimo’ al permitir que el petróleo pase por el estrecho. ¡Ese no es el acuerdo que tenemos!”. En otra publicación, aseguró que el flujo de crudo se reanudará, aunque sin detallar cómo.

Desde Teherán, en cambio, denunciaron que los ataques israelíes en Líbano violan la tregua, al considerar que ese frente debía estar incluido en el acuerdo.

Live Blog Post

Donald Trump: "Irán está haciendo un trabajo pésimo" en el estrecho de Ormuz

El presidente de EEUU, Donald Trump, arremetió una vez más contra Irán, este jueves por la tarde. "Irán está haciendo un trabajo pésimo, incluso deshonroso, según algunos, al permitir que el petróleo pase por el estrecho de Ormuz. ¡Ese no es el acuerdo que tenemos!", escribió en su red social, Truth.

Además de seguir controlando el en represalia a los ataques que sufrió durante 40 días. En el segundo día del cese al fuego, la pausa a las agresiones tambalea.

image

Live Blog Post

Según Donald Trump, "Irán está cobrando tarifas a los petroleros" que circulan por el estrecho de Ormuz

El presidente de EEUU, Donald Trump, confirmó en su red social Truth que "Hay informes de que Irán está cobrando tarifas a los petroleros que transitan por el estrecho de Ormuz". El mandatario manifestó su descontento por el no cumplimiento de uno de los diez puntos de los acuerdo de alto al fuego (violado por ambas naciones), y exigió en una de sus habitúales amenazas que "¡Más les vale que no lo hagan y, si lo hacen, que dejen de hacerlo de inmediato!".

La propuesta de Irán de cobrar peajes en el estrecho de Ormuz viola las normas comerciales, sugieren analistas. Esta principal vía marítima de comunicación para el transporte de petróleo está controlada por el país persa, que para poner fin a la guerra con EEUU e Israel, exigió el derecho a cobrar peajes como condición previa para reabrirlo.

Más información acá.

image
Live Blog Post

Donald Trump es “muy optimista” por la paz con Irán, pero advirtió: “va a ser muy doloroso” si no hay acuerdo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se mostró “muy optimista” sobre la posibilidad de cerrar un acuerdo de paz con Irán luego del anuncio de un alto al fuego bilateral por dos semanas, aunque dejó una advertencia contundente: “Si no llegan a un acuerdo, va a ser muy doloroso”.

En una entrevista con NBC, el mandatario afirmó que los nuevos líderes iraníes, tras la muerte del ayatolá Ali Khamenei en un ataque conjunto entre Estados Unidos e Israel, mantienen una postura más flexible en privado que en público. “Se expresan de forma muy distinta en las reuniones que ante la prensa. Son mucho más razonables”, aseguró, y agregó que Teherán “está aceptando todo aquello a lo que debe acceder”.

Trump remarcó que la tregua temporal busca terminar de sellar un entendimiento definitivo. Según explicó, Washington recibió de Irán una propuesta de 10 puntos que considera una base viable para la negociación y sostuvo que ambas partes ya acordaron casi todos los temas en disputa. En ese marco, insistió en que las próximas dos semanas serán decisivas para concretar “un Acuerdo definitivo sobre la PAZ a largo plazo con Irán y la PAZ en Oriente Medio”, pese a la tensión persistente en la región por los ataques israelíes en el sur del Líbano, zona de influencia de Hezbolá.

Live Blog Post

Reportan al menos 303 personas muertas en el Líbano tras los ataques de Israel

libano onu (1)
Archivo. El Líbano denuncia más de 300 muertos tras los ataques de Israel.

Archivo. El Líbano denuncia más de 300 muertos tras los ataques de Israel.

El Ministerio de Salud libanés reportó 303 personas muertos y 1.150 personas heridas como resultado de los ataques aéreos israelíes perpetrados el pasado miércoles. En este momento, los equipos de emergencia llevan adelante tareas de recuperación de cuerpos bajo los escombros de los edificios derrumbados en varios lugares.

El gobierno israelí confirmó una ofensiva sobre más de 100 centros de mando y emplazamientos militares de Hezbollah, en la mayor oleada de ataques aéreos en el Líbano desde el comienzo de la guerra.

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias