Guerra en Medio Oriente EN VIVO: el estrecho de Ormuz continúa cerrado mientras siguen los ataques en el Líbano

El conflicto en Medio Oriente atraviesa una fase crítica, ya que el estrecho de Ormuz continúa bloqueado y los enfrentamientos entre Israel y Hezbollah en Líbano ponen en jaque el alto el fuego acordado entre Estados Unidos e Irán, a horas de sus primeras negociaciones de paz.
EEUU e Irán buscan entablar sus primeras conversaciones
Las primeras conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán se llevarán a cabo en Islamabad. La capital paquistaní fue sometida a un fuerte operativo de seguridad, con un perímetro de exclusión de tres kilómetros en torno al lugar del encuentro.
La delegación iraní estará encabezada por Mohammad Baqer Qalibaf, mientras que la estadounidense será liderada por el vicepresidente J. D. Vance.
A pesar de las acusaciones cruzadas, ambas partes mantienen la expectativa de avanzar en un entendimiento.
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