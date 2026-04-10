Guerra en Medio Oriente EN VIVO: el estrecho de Ormuz continúa cerrado mientras siguen los ataques en el Líbano

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EEUU e Irán buscan entablar sus primeras conversaciones

Las primeras conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán se llevarán a cabo en Islamabad. La capital paquistaní fue sometida a un fuerte operativo de seguridad, con un perímetro de exclusión de tres kilómetros en torno al lugar del encuentro.

mojtaba jamenei donald trump EEUU e Irán buscan avanzar en sus primeras conversaciones. Archivo

La delegación iraní estará encabezada por Mohammad Baqer Qalibaf, mientras que la estadounidense será liderada por el vicepresidente J. D. Vance.

A pesar de las acusaciones cruzadas, ambas partes mantienen la expectativa de avanzar en un entendimiento.