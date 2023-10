Tecnológicas pagan salarios de $660.000 en promedio

El estudio reveló que a julio de 2023 la mediana salarial para posiciones IT fue de $525.000, cifra que representa un aumento interanual del 114%, y que estuvo muy por encima del valor de la canasta básica familiar (4 integrantes - GBA), que fue de $248.962 para dicho mes. A modo de referencia, el 83% de los trabajadores del sector superó con su salario el valor de la canasta básica familiar. Otra referencia de los altos niveles salariales de la industria es el Salario Mínimo Vital y Móvil, acordado en $105.500 para julio de 2023. No sólo la mediana salarial de todos los salarios del sector quintuplicó este valor, sino que incluso la mediana salarial de $310.000 de los niveles junior de IT casi triplicó el salario mínimo.