Volatilidad: el mercado anticipa más presiones en los paralelos

Asimismo, en la última semana, el BCRA continúo utilizando dólares para contener la brecha cambiaria, así como también intervino en el mercado secundario para ponerle un piso a las cotizaciones de los instrumentos soberanos y colaborar con el Tesoro en las licitaciones. Así, el Tesoro terminó el mes con un financiamiento de $1,26 billones, lo cual implica un roll over del 233%, según datos de Ecolatina.

En este contexto, los dólares paralelos se recalentaron en la última semana. Por un lado, el dólar CCL subió $61 en las últimas cinco ruedas hasta los $822, borrando las bajas de las tres semanas previas, acumulando en el mes una suba del 7,4%. En la misma línea, el dólar blue sumó $55 hasta los $800, acumulando una suba del 8,1% en septiembre. En menor medida, el MEP avanzó $18 hasta los $701, acumulando en el mes una suba del 4,4%.

El economista Gustavo Ber señaló que “más allá del anuncio del ¨dólar Vaca Muerta¨ y la extensión del ¨dólar soja¨, los operadores siguen atentos a la capacidad que se tendrá de sumar reservas, lo cual no ha sido logrado recientemente, ante las crecientes intervenciones impulsadas en los dólares financieros. Ocurre que en medio del clima de elevada incertidumbre política y económica se viene intensificando la dolarización ante la cercanía de las elecciones y las crecientes preocupaciones sobre el mapa político y las políticas económicas a partir del 23-O, ya que entre ellas se descuenta una nueva devaluación en un contexto de elevada inflación”.

Asimismo, el economista Federico Glustein destacó que “parte de toda la escalada se debe a que hay más pesos por las diversas medidas tomadas por el gobierno, una inflación que no cede y una tasa que se quedó con una TEM no atractiva. Sumado a la falta de dólares, a las restricciones varias para acceder al mercado de cambios, es difícil que no presione en un contexto preelectoralista. De modo que la suba del CCL marca el ritmo del mercado y no hay dique de contención”.

Hacia adelante, consideró que “probablemente suban por la inercia que el contexto muestra, pero también habrá que evaluar la medida del BCRA para liquidar al CCL sin bloquear el acceso a dólar oficial, la extensión del dólar soja y de Vaca Muerta. Las carteras se van a seguir dolarizando, a pesar de los múltiples deseos del gobierno y eso suma demanda. La inflación, las expectativas electorales y las renovaciones de instrumentos a tasa van a jugar fundamentalmente sin descuidar los embates del mercado cambiario. Dólar futuro es otro factor importante a la hora de fijar el piso de los financieros”.

Coincidió en el análisis Roberto Luis Geretto economista en Banco CMF: “La evolución se espera con mucha volatilidad y en alza, por la toma de coberturas en un año electoral, y los desequilibrios macroeconómicos acentuados. El dólar Vaca Muerta es poco probable que revierta la tendencia”.