Tras la goleada de Alemania sobre Curazao: cuáles son las mayores goleadas de la historia de los Mundiales

El 7-1 en el debut volvió a poner en escena algunos de los resultados más impactantes de la historia de las Copas del Mundo. Los teutones figura entre los protagonistas de varias de esas palizas históricas.

Alemania debutó con una contundente goleada por 7-1 sobre Curazao y dejó una de las primeras imágenes fuertes del Mundial 2026 . El resultado evocó inmediatamente algunas de las mayores palizas registradas en la historia de las Copas del Mundo, varias de ellas con participación alemana.

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La selección alemana resolvió el encuentro desde el inicio y terminó imponiéndose con claridad ante un rival que apenas pudo sostener la igualdad durante algunos minutos. El marcador final recordó inevitablemente al histórico 7-1 sobre Brasil en las semifinales del Mundial 2014 , un partido que quedó grabado para siempre como el "Mineirazo" y que impulsó a Alemania hacia el título en tierras brasileñas.

Sin embargo, aquella goleada sobre el seleccionado local ni siquiera integra el lote de los triunfos más amplios en la historia de los Mundiales. A lo largo de casi un siglo de competencia, varias selecciones protagonizaron resultados todavía más abultados.

La marca más contundente sigue perteneciendo a Hungría , que derrotó 10-1 a El Salvador en España 1982 . Además de representar la mayor diferencia de goles en una Copa del Mundo (+9), es el único partido en el que un equipo logró convertir 10 tantos . En ese encuentro, László Kiss firmó el triplete más rápido de la historia del torneo tras ingresar desde el banco.

Hungría 10-1 a El Salvador en España 1982 sigue siendo la mayor goleada de la historia de los Mundiales.

Los húngaros también aparecen en otro resultado histórico: el 9-0 frente a Corea del Sur en 1954, durante la época de los célebres "Magníficos Magiares" liderados por Ferenc Puskás.

Otra goleada inolvidable fue el 9-0 de Yugoslavia sobre Zaire en 1974, en un encuentro marcado por los problemas internos del conjunto africano, que llegó golpeado por conflictos con sus dirigentes.

En la lista también figuran el 8-0 de Suecia sobre Cuba en 1938 y el 8-0 de Uruguay frente a Bolivia en el Mundial de 1950, una actuación que sirvió como antesala del histórico Maracanazo.

Alemania, protagonista de varias palizas históricas

Entre los resultados más amplios de los Mundiales aparece también Alemania, que en Corea-Japón 2002 goleó 8-0 a Arabia Saudita. Aquella noche marcó la irrupción internacional de Miroslav Klose, autor de un triplete de cabeza.

El nuevo 7-1 sobre Curazao no alcanza esos registros históricos, pero vuelve a ubicar al seleccionado alemán entre los grandes protagonistas de las goleadas mundialistas.

Además del recordado triunfo sobre Brasil en 2014, Alemania suma ahora otro resultado contundente en una Copa del Mundo y confirma una tendencia: cuando encuentra espacios y eficacia ofensiva, suele protagonizar algunas de las actuaciones más demoledoras del torneo.

Entre las goleadas más recientes también sobresalen el 7-0 de Portugal sobre Corea del Norte en Sudáfrica 2010 y el 7-0 de España frente a Costa Rica en Qatar 2022, dos exhibiciones que quedaron entre las más impactantes del fútbol moderno.

Con el 7-1 sobre Curazao, Alemania no batió récords, pero sí volvió a recordar que las grandes goleadas siguen teniendo un lugar especial en la historia de los Mundiales.