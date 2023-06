Xi Jinping ponderó el diálogo con EE.UU. aunque se mostró inflexible sobre Taiwán

Blinken dijo en ese sentido que China ha reiterado su promesa de no enviar armas a Moscú. “China nos ha asegurado a nosotros y a otros países que no está entregando y no entregará ayuda letal a Rusia para utilizarla en Ucrania”, aseveró el secretario de Estado después de las reuniones que mantuvo con Xi, con su homólogo Qin Gang y con el jefe de asuntos exteriores del Partido Comunista, Wang Yi. Sin embargo, el régimen no hará “ningún compromiso” sobre Taiwán, dijeron medios estatales chinos.