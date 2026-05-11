Lionel Scaloni presentó la prelista de convocados para el Mundial 2026: cuáles son los equipos que más jugadores aportan a la Selección Argentina + Seguir en









La nómina preliminar incluye 55 nombres y entre los que se destacan campeones del mundo, jóvenes en ascenso y varias sorpresas del fútbol local.

El DT de la Selección Argentina ya eligió los 55 jugadores que forman parte de la primera lista al Mundial.

La previa al Mundial 2026 ya empezó y Lionel Scaloni dio uno de los primeros pasos formales: la entrega de la prelista oficial de reservados ante FIFA. Son 55 futbolistas que podrían integrar la nómina definitiva de la Selección Argentina para la próxima Copa del Mundo.

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Entre regresos, apuestas y algunos nombres que generan debate, la nómina deja otra curiosidad: los clubes que más futbolistas aportan al seleccionado. Si bien hay una presencia fuerte de gigantes europeos, el fútbol argentino también mete varios apellidos y se prende en la conversación. Un mix bien “Scaloneta”, con experiencia y pibes que vienen pidiendo pista.

Scaloni Aimar Selección Argentina Carmen Mandato/Getty Images Carmen Mandato/Getty Images

Los equipos internacionales y argentinos que más jugadores aportan a la Selección Los clubes que más futbolistas aportan en esta prelista son el Atlético de Madrid y River Plate, con seis jugadores, cada uno.

Por parte del equipo español están: Juan Musso, Nahuel Molina, Thiago Almada, Nicolás González, Giuliano Simeone y Julián Álvarez. Por parte del Millonario, se encuentran Santiago Beltrán, Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Germán Pezzella, Aníbal Moreno y Marcos Acuña.

Luego se encuentra Boca Juniors que aportará cuatro jugadores: Leandro Paredes, Milton Delgado, Lautaro Di Lollo y Tomás Aranda. Después, con tres jugadores preseleccionados, aparece el Olimpyque de Marsella, con Gerónimo Rulli, Leonardo Balerdi y Facundo Medina. Los 55 futbolistas reservados por Lionel Scaloni Arqueros: Emiliano Martínez (Aston Villa)

Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella)

Juan Musso (Atlético de Madrid)

Walter Benítez (Crystal Palace)

Facundo Cambeses (Racing Club)

Santiago Beltrán (River Plate) Defensores: Agustín Giay (Palmeiras)

Gonzalo Montiel (River Plate)

Nahuel Molina (Atlético de Madrid)

Nicolás Capaldo (Hamburgo SV)

Kevin Mac Allister (Union Saint Gilloise)

Lucas Martínez Quarta (River Plate)

Marcos Senesi (Bournemouth)

Lisandro Martínez (Manchester United)

Nicolás Otamendi (Benfica)

Germán Pezzella (River Plate)

Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella)

Cristian Romero (Tottenham)

Lautaro Di Lollo (Boca Juniors)

Zaid Romero (Getafe)

Facundo Medina (Olympique de Marsella)

Marcos Acuña (River Plate)

Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon)

Gabriel Rojas (Racing Club) Mediocampistas: Máximo Perrone (Como)

Leandro Paredes (Boca Juniors)

Guido Rodríguez (Valencia)

Aníbal Moreno (River Plate)

Milton Delgado (Boca Juniors)

Alan Varela (FC Porto)

Ezequiel Fernández (Bayer Leverkusen)

Rodrigo De Paul (Inter Miami)

Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen)

Enzo Fernández (Chelsea)

Alexis Mac Allister (Liverpool)

Giovani Lo Celso (Real Betis)

Nicolás Domínguez (Nottingham Forest)

Emiliano Buendía (Aston Villa)

Valentín Barco (Racing de Estrasburgo) Delanteros: Lionel Messi (Inter Miami)

Nicolás Paz (Como)

Franco Mastantuono (Real Madrid)

Thiago Almada (Atlético de Madrid)

Tomás Aranda (Boca Juniors)

Nicolás González (Atlético de Madrid)

Alejandro Garnacho (Chelsea)

Giuliano Simeone (Atlético de Madrid)

Matías Soulé (Roma)

Claudio Echeverri (Girona)

Gianluca Prestianni (Benfica)

Santiago Castro (Bologna)

Lautaro Martínez (Inter)

José Manuel López (Palmeiras)

Julián Álvarez (Atlético de Madrid)

Mateo Pellegrino (Parma)

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