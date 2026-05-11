SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
11 de mayo 2026 - 10:10

ANSES ya comienza con los depósitos de mayo 2026: quiénes cobran esta semana

El organismo aplica un nuevo aumento en las prestaciones y sostiene el bono extra en las jubilaciones y pensiones mínimas.

El cronograma de ANSES incorpora cambios por feriados y reorganiza las fechas habituales.

El cronograma de ANSES incorpora cambios por feriados y reorganiza las fechas habituales.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comenzó con el calendario de pagos de mayo de 2026. Durante esta segunda semana del mes los beneficiarios van a empezar a cobrar sus haberes junto con la actualización del 3,4%.

El bono de $70.000 sigue vigente para los beneficiarios de las prestaciones más bajas del esquema como un refuerzo. Si se recibe completo, parcialmente o directamente no aplica, depende exclusivamente del ingreso del jubilado o pensionado.

Informate más

El cronograma incluye jubilaciones, pensiones, AUH, AUE y otras prestaciones sociales administradas por ANSES.

anses gente personas

Monto de las prestaciones de ANSES en mayo

Durante este mes el organismo va a aplicar un incremento del 3,4% sobre las jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales. La actualización surge a partir de la fórmula de movilidad:

  • Jubilación mínima: $463.174,10 ($393.174,10 + $70.000 del bono adicional)
  • Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $384.539,27 ($314.539,27 + $70.000)
  • Pensión No Contributiva por Invalidez y Vejez: $345.221,87 ($275.221,87 + $70.000)
  • Pensión para Madres de 7 hijos: $463.174,10 ($393.174,10 del haber actualizado + $70.000)
  • Jubilación máxima: va a pasar de $2.559.188,80 a $2.645.689,40.

La AUH será de $141.312,64 por cada menor a cargo. Pero, en realidad, los titulares sólo van a recibir el 80% del monto ($113.050,11), ya que el 20% restante lo retiene la entidad y se cobra en una única cuota con la presentación de la Libreta AUH.

El 100% de la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad estará en $460.133,10, la Asignación Familiar por Hijo para el primer rango de ingresos alcanzará los $70.664,59 y la Asignación por Hijo con Discapacidad los $230.076,37.

Jubilados Santa Fe

Quiénes reciben el bono de $70.000

El bono de $70.000 se asigna de manera automática y sin necesidad de trámites adicionales a los beneficiarios cuyos ingresos no superen el haber mínimo. Lo pueden cobrar los titulares de estas prestaciones:

Jubilados y pensionados, titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez y pensiones Madre de 7 hijos.

Para quienes perciben ingresos ligeramente superiores al mínimo, el bono se liquida de forma proporcional, sin que supere el tope establecido de $463.174,10.

Anses-Calendario-Jubilados-PNC.jpg
Asignaciones Familiares de PNC: calendario de pagos diciembre.

Asignaciones Familiares de PNC: calendario de pagos diciembre.

Calendario de pagos de ANSES de mayo 2026

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

  • DNI terminados en 0: 11 de mayo
  • DNI terminados en 1: 12 de mayo
  • DNI terminados en 2: 13 de mayo
  • DNI terminados en 3: 14 de mayo
  • DNI terminados en 4: 15 de mayo
  • DNI terminados en 5: 18 de mayo
  • DNI terminados en 6: 19 de mayo
  • DNI terminados en 7: 20 de mayo
  • DNI terminados en 8 y 9: 21 de mayo

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

  • DNI terminados en 0: 11 de mayo
  • DNI terminados en 1: 12 de mayo
  • DNI terminados en 2: 13 de mayo
  • DNI terminados en 3: 14 de mayo
  • DNI terminados en 4: 15 de mayo
  • DNI terminados en 5: 18 de mayo
  • DNI terminados en 6: 19 de mayo
  • DNI terminados en 7: 20 de mayo
  • DNI terminados en 8: 21 de mayo
  • DNI terminados en 9: 22 de mayo

Asignación por Embarazo

  • DNI terminados en 0: 11 de mayo
  • DNI terminados en 1: 12 de mayo
  • DNI terminados en 2: 13 de mayo
  • DNI terminados en 3: 14 de mayo
  • DNI terminados en 4: 15 de mayo
  • DNI terminados en 5: 18 de mayo
  • DNI terminados en 6: 19 de mayo
  • DNI terminados en 7: 20 de mayo
  • DNI terminados en 8: 21 de mayo
  • DNI terminados en 9: 22 de mayo

Asignación por Prenatal

  • DNI terminados en 0 y 1: 13 de mayo
  • DNI terminados en 2 y 3: 14 de mayo
  • DNI terminados en 4 y 5: 15 de mayo
  • DNI terminados en 6 y 7: 18 de mayo
  • DNI terminados en 8 y 9: 19 de mayo

Asignación por Maternidad

Mes de abril

  • Todas las terminaciones de documento: 14 de abril al 12 de mayo

Mes de mayo

  • Todas las terminaciones de documento: 13 de mayo al 10 de junio

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

Mes de abril

  • Todas las terminaciones de documento: 13 de abril al 12 de mayo

Mes de mayo

  • Todas las terminaciones de documento: 12 de mayo al 10 de junio

Pensiones No Contributivas

  • DNI terminados en 0 y 1: 11 de mayo
  • DNI terminados en 2 y 3: 12 de mayo
  • DNI terminados en 4 y 5: 13 de mayo
  • DNI terminados en 6 y 7: 14 de mayo
  • DNI terminados en 8 y 9: 15 de mayo

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Mes de abril

  • Todas las terminaciones de documento: 10 de abril al 12 de mayo

Mes de mayo

  • Todas las terminaciones de documento: 11 de mayo al 10 de junio

Te puede interesar

Otras noticias