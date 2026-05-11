ANSES ya comienza con los depósitos de mayo 2026: quiénes cobran esta semana

El organismo aplica un nuevo aumento en las prestaciones y sostiene el bono extra en las jubilaciones y pensiones mínimas.

El cronograma de ANSES incorpora cambios por feriados y reorganiza las fechas habituales.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) comenzó con el calendario de pagos de mayo de 2026 . Durante esta segunda semana del mes los beneficiarios van a empezar a cobrar sus haberes junto con la actualización del 3,4%.

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El bono de $70.000 sigue vigente para los beneficiarios de las prestaciones más bajas del esquema como un refuerzo. Si se recibe completo, parcialmente o directamente no aplica, depende exclusivamente del ingreso del jubilado o pensionado.

El cronograma incluye jubilaciones, pensiones, AUH, AUE y otras prestaciones sociales administradas por ANSES.

Monto de las prestaciones de ANSES en mayo

Durante este mes el organismo va a aplicar un incremento del 3,4% sobre las jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales. La actualización surge a partir de la fórmula de movilidad:

Jubilación mínima: $463.174,10 ($393.174,10 + $70.000 del bono adicional)

$463.174,10 ($393.174,10 + $70.000 del bono adicional) Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $384.539,27 ($314.539,27 + $70.000)

$384.539,27 ($314.539,27 + $70.000) Pensión No Contributiva por Invalidez y Vejez: $345.221,87 ($275.221,87 + $70.000)

$345.221,87 ($275.221,87 + $70.000) Pensión para Madres de 7 hijos: $463.174,10 ($393.174,10 del haber actualizado + $70.000)

$463.174,10 ($393.174,10 del haber actualizado + $70.000) Jubilación máxima: va a pasar de $2.559.188,80 a $2.645.689,40.

La AUH será de $141.312,64 por cada menor a cargo. Pero, en realidad, los titulares sólo van a recibir el 80% del monto ($113.050,11), ya que el 20% restante lo retiene la entidad y se cobra en una única cuota con la presentación de la Libreta AUH.

El 100% de la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad estará en $460.133,10, la Asignación Familiar por Hijo para el primer rango de ingresos alcanzará los $70.664,59 y la Asignación por Hijo con Discapacidad los $230.076,37.

Jubilados Santa Fe Imagen: Freepik

Quiénes reciben el bono de $70.000

El bono de $70.000 se asigna de manera automática y sin necesidad de trámites adicionales a los beneficiarios cuyos ingresos no superen el haber mínimo. Lo pueden cobrar los titulares de estas prestaciones:

Jubilados y pensionados, titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez y pensiones Madre de 7 hijos.

Para quienes perciben ingresos ligeramente superiores al mínimo, el bono se liquida de forma proporcional, sin que supere el tope establecido de $463.174,10.

Anses-Calendario-Jubilados-PNC.jpg Asignaciones Familiares de PNC: calendario de pagos diciembre.

Calendario de pagos de ANSES de mayo 2026

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

DNI terminados en 0: 11 de mayo

DNI terminados en 1: 12 de mayo

DNI terminados en 2: 13 de mayo

DNI terminados en 3: 14 de mayo

DNI terminados en 4: 15 de mayo

DNI terminados en 5: 18 de mayo

DNI terminados en 6: 19 de mayo

DNI terminados en 7: 20 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: 21 de mayo

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 0: 11 de mayo

DNI terminados en 1: 12 de mayo

DNI terminados en 2: 13 de mayo

DNI terminados en 3: 14 de mayo

DNI terminados en 4: 15 de mayo

DNI terminados en 5: 18 de mayo

DNI terminados en 6: 19 de mayo

DNI terminados en 7: 20 de mayo

DNI terminados en 8: 21 de mayo

DNI terminados en 9: 22 de mayo

Asignación por Embarazo

DNI terminados en 0: 11 de mayo

DNI terminados en 1: 12 de mayo

DNI terminados en 2: 13 de mayo

DNI terminados en 3: 14 de mayo

DNI terminados en 4: 15 de mayo

DNI terminados en 5: 18 de mayo

DNI terminados en 6: 19 de mayo

DNI terminados en 7: 20 de mayo

DNI terminados en 8: 21 de mayo

DNI terminados en 9: 22 de mayo

Asignación por Prenatal

DNI terminados en 0 y 1: 13 de mayo

DNI terminados en 2 y 3: 14 de mayo

DNI terminados en 4 y 5: 15 de mayo

DNI terminados en 6 y 7: 18 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: 19 de mayo

Asignación por Maternidad

Mes de abril

Todas las terminaciones de documento: 14 de abril al 12 de mayo

Mes de mayo

Todas las terminaciones de documento: 13 de mayo al 10 de junio

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

Mes de abril

Todas las terminaciones de documento: 13 de abril al 12 de mayo

Mes de mayo

Todas las terminaciones de documento: 12 de mayo al 10 de junio

Pensiones No Contributivas

DNI terminados en 0 y 1: 11 de mayo

DNI terminados en 2 y 3: 12 de mayo

DNI terminados en 4 y 5: 13 de mayo

DNI terminados en 6 y 7: 14 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: 15 de mayo

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Mes de abril

Todas las terminaciones de documento: 10 de abril al 12 de mayo

Mes de mayo