YPF: apeló Argentina sentencia en EE.UU. por expropiación

Mientras los demandantes pidieron que el fallo tenga efecto a partir del 16 de octubre, es decir a partir de los 30 días de emitida la sentencia, la Argentina consideró que Burford Capital y Eton Park no respetaron “un período razonable”, que a su criterio es la duración de todo el proceso de la apelación. Al respecto, “decida lo que decida Preska su decisión no afecta ni condiciona el derecho de la Argentina a apelar, solo impacta sobre la posibilidad de Burford de intentar forzar el cobro, por ejemplo mediante algún eventual embargo, mientras tramita la apelación”, indicaron a Télam abogados que siguen de cerca el caso.

A principios de octubre, Burford Capital reclamó a Preska que habilite la posibilidad de embargar bienes argentinos en el exterior a partir del 16 de octubre. Para evitar esa medida, exigió que la Argentina deposite de manera preventiva ante el juzgado de Preska una garantía equivalente al monto del fallo (u$s16.000 millones).

La defensa argentina, representada por el estudio Sullivan & Cromwell, manifestó que no podría hacer dicho pago actualmente, ya que el desembolso generaría “daños irreparables a la población que sufre de alta inflación causada por una sequía sin precedentes”.

En primer lugar, el país expresó que “existe una clara barrera legal para a República” , ya que, “según la ley, los únicos pagos que el Gobierno argentino puede hacer en el año en curso son aquellos incluidos en el presupuesto aprobado por el Congreso Nacional para el año”. Y, como la “sentencia que está sujeta a apelación no es definitiva y no puede ser presupuestada” es que no se puede avanzar para financiar un bono o comenzar a pagar la sentencia.