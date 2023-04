El Banco Central blanqueó su posición en el mercado de futuros a marzo: u$s445 millones

Se recalentó la plaza cambiaria y las miradas volvieron a posarse en el mercado de futuros de dólar, sobre todo monitoreando los pasos a seguir del Banco Central (BCRA). Al respecto, el viernes pasado el ente monetario comandado por Miguel Pesce publicó cuál fue su posición vendida en futuros de dólar a fin de marzo, bajo el formato de las Normas especiales de divulgación de datos del FMI (NEDD), que confirmó un total de u$s224 millones. Vale señalar que la información del BCRA da cuenta además que hay otros u$s221 millones en otros instrumentos (no forwards, futuros ni opciones). Esto confirma que la capacidad de intervención del BCRA en el mercado de futuros arrancó abril incólume.

No es un dato menor ya que ante una deteriorada, por no decir crítica, posición de reservas netas del BCRA que le permita intervenir en el mercado spot o contado, tener a disposición su plena capacidad para operar en el mercado de futuros es importante para influir en las expectativas de devaluación. Cabe recordar que el mercado viene de dos meses sin posiciones short o cortas (vendidas) por parte del BCRA lo que es resulta clave en el actual contexto en el que los futuros están muy demandados.

Sin embargo, como el horno no está para bollos, la temperatura de las cotizaciones de los tipos de cambio informales (blue, CCL, MEP) puede imponer cierto protagonismo de parte del BCRA para ir aplacando los ánimos. Porque se descuenta que todo escalará más aún a días de las PASO y una vez transitado ese test electoral . No hay que soslayar que la primera fecha clave en el cronograma electoral es el próximo 24 de junio cuando se cierran las alianzas y listas para competir en las Primarias. Allí se sabrá a ciencia cierta quienes juegan el partido presidencial.

Mientras tanto, tanto Economía como el BCRA deben procurar desanar el camino hacia el 10 de diciembre. El BCRA tiene, entre el mercado Rofex y el MAE, una capacidad de intervenir en los futuros de dólar de aproximadamente unos u$s8.000 millones, según lo acordado con el FMI. Por ende, está prácticamente a pleno. No debe tampoco soslayarse que esta capacidad de vender divisas a futuro, no implican la entrega física de las mismas. Sino que estos contratos conllevan la compensación de posiciones. Es decir, si un inversor compró un contrato a fin de agosto a $335, si el tipo de cambio oficial está por encima de ese valor, entonces, el vendedor, suponiendo que sea el BCRA, debe abonar la diferencia en pesos. Si fuera al contrario, o sea, el dólar oficial cierra el mes por debajo de los $335 en ese caso el inversor pierde y no ejecuta el contrato. Por lo tanto, toda la intervención del BCRA en el mercado de futuros lo que implica es una potencial emisión de pesos para cubrir las posiciones vendidas si ese fuera el caso.

El BCRA arrancó el 2023 con una posición vendida de casi u$s587 millones, cuando un año atrás lo hacía teniendo contratos vendidos por u$s4.185 millones. ¿Qué pasó el año pasado? Cuando se desató la crisis sucesoria en el Palacio de Hacienda tras la sorpresiva huida de Martín Guzmán, luego el arribo de Silvina Batakis, y la posterior llegada de Sergio Massa a fines de julio, el BCRA llegó a tener una posición vendida en el mercado de futuros de dólar de más de u$s7.070 millones cuando a fin del mes anterior era de casi u$s4.358 millones (casi se duplicó). A partir de ahí el nuevo equipo económico fue a lo largo del semestre recortando dicha posición vendida: a fin de agosto la bajó a u$s4.110 millones, después en setiembre a u$s3.151 millones, en octubre a u$s1.339 millones y a fin de noviembre llegó a u$s705 millones.