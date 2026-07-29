El cuello de botella de Vaca Muerta ya no está en los pozos: está en las camas

Mientras el shale avanza hacia el millón de barriles diarios, Añelo arrastra un déficit habitacional estructural. Desarrollos como BIT Añelo aparecen como respuesta a una demanda que el ritmo de la cuenca no deja de empujar.

Vaca Muerta enfrenta hoy un problema de éxito: la producción récord de crudo convive con un déficit crítico de infraestructura urbana en el corazón logístico de la cuenca. Añelo, a 100 kilómetros de Neuquén capital y a minutos de los pozos operativos, tiene poco más de 10.000 habitantes permanentes; sin embargo, cada mes decenas de miles de trabajadores llegan y se van con la regularidad de una marea. El resultado es un déficit habitacional estructural que se profundiza al mismo ritmo que crece la actividad.

Las proyecciones del superávit comercial energético rondan los USD 30.000 millones hacia 2030, consolidando a la región como una de las principales fuentes de dólares genuinos de la economía real. Pero la viabilidad operativa del shale para alcanzar el millón de barriles diarios ya no depende solo de los pozos: depende de la capacidad para alojar a los operarios que los hacen producir.

Ante esa urgencia, el mercado inmobiliario de la zona mutó hacia una lógica de eficiencia industrial. El foco dejó de ser el metro cuadrado y pasó a la “cama útil” y los servicios asociados. Al fin y al cabo, detrás de cada turno hay alguien que, terminada la jornada, sólo busca un lugar donde dormir. Edificios pensados como terminales de descanso de alta rotación permiten optimizar el pernocte y sostener el ritmo que las operadoras exigen.

El entorno no perdona. El viento baja de la meseta sin interrupciones; el clima extremo y el suelo de la cuenca degradan rápidamente cualquier construcción estándar, y los regímenes laborales de doce horas imponen un desgaste intenso sobre la infraestructura. En Añelo, una obra lenta o de baja calidad no solo llega tarde a la demanda: se transforma en un pasivo de altos costos de mantenimiento. Por eso la calidad constructiva y la velocidad de entrega dejaron de ser un diferencial estético para volverse una condición del negocio.

En ese escenario se inscribe BIT Añelo, un desarrollo de NLK Developers, concebido con tecnología modular y estándares de calidad industrial. El proyecto contempla seis edificios de cuatro pisos, con cuatro departamentos por piso y capacidad para 64 trabajadores por módulo. La construcción modular acorta los plazos de entrega a meses y favorece la disponibilidad que el ritmo de perforación demanda.

Interior de una unidad: cocina equipada y estar, con terminaciones pensadas para uso intensivo.

La ubicación es parte del activo. Sobre las rutas 7 y 17 –a metros de las operaciones de YPF–, BIT Añelo conecta el descanso del operario con el frente productivo, y reduce los costos ocultos por traslados y saturación de rutas, dos de los mayores enemigos de la eficiencia en la cuenca.

La hospitalidad corporativa se incorpora desde la planificación y conceptualización del proyecto, que fue diseño, desde sus materiales hasta el método constructivo para alinearse con la explotación del activo. Detrás de la operación está Vaca Muerta Services, otra empresa del grupo NLK Capital, con más de una década gestionando alojamiento corporativo en la región, más de 850 camas bajo administración y más de 54.000 trabajadores hospedados para compañías de primera línea del sector. Es operación real, no una promesa: el activo se diseña para sostener su desempeño ante el uso intensivo y para atraer los contratos B2B que exigen las grandes corporaciones.

La unidad mínima del modelo es la cama: el corazón operativo —y el punto de entrada— del proyecto.

La novedad también es financiera. El modelo permite ingresar por cama, y no por la unidad completa, con un ticket de entrada que representa una fracción del costo de un departamento tradicional en Añelo. Sumado a que la asociación temprana al proyecto configura un precio 40% por debajo de lo que ofrece el mercado actualmente. Esa atomización transforma el acceso a un mercado históricamente reservado a grandes tickets en un proceso más ágil, escalable y ordenado, que combina la solidez del activo físico con una gestión corporativa probada.

La foto de fondo es clara: con inversiones que ya superan los USD 10.000 millones anuales y un horizonte que proyecta cientos de miles de millones hacia 2050, Añelo necesita elevar su capacidad instalada con inmuebles que respondan a estándares internacionales. La verdadera oportunidad, más que en la tenencia de un activo, está en sumarse a la infraestructura de servicios que vuelve productiva a la cuenca. Al caer la tarde, cuando las cuadrillas vuelven del yacimiento, esa diferencia se mide en algo tan elemental como una ventana iluminada y una cama tendida. Para conocer las condiciones y las participaciones disponibles, se puede ingresar a la web.