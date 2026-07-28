La titular del FMI viajará a Neuquén junto al ministro de Economía para recorrer uno de los principales yacimientos de YPF. El organismo sigue de cerca el crecimiento de petróleo, gas y minería, sectores que aparecen como claves para la generación de divisas.

La titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva , continúa su agenda en la Argentina , y hoy viajará a Vaca Muerta, el principal motor que tiene la economía y la pieza clave para generar divisas, junto al ministro de Economía, Luis Caputo, para recorrer el yacimiento Loma Campana, uno de los desarrollos centrales de YPF en la provincia de Neuquén.

La visita forma parte de la agenda oficial de Georgieva en la Argentina, tras su encuentro con el presidente Javier Milei en Casa Rosada, y previamente su reunión con Caputo . En Neuquén, la jefa del FMI será recibida por el presidente de YPF, Horacio Marín, en una recorrida que buscará mostrar el avance del sector energético y su potencial para generar exportaciones por entre u$s11.000 millones y u$s15.000 millones al año.

El interés del organismo por Vaca Muerta quedó reflejado en las declaraciones que Georgieva realizó durante la conferencia de prensa que compartió con Caputo. Allí destacó que la industria petrolera lidera el crecimiento económico del país y remarcó la importancia de sostener ese impulso.

El viaje a Neuquén tendrá como eje la recorrida por Loma Campana, el yacimiento ubicado en Vaca Muerta que opera YPF. La presencia de Marín apunta a mostrar el desempeño de la petrolera y las perspectivas de crecimiento de la producción no convencional.

También se espera que Georgieva mantenga conversaciones con sindicatos del sector en la provincia. El viaje busca acercar a la conducción del FMI al territorio donde se concentra buena parte del crecimiento petrolero y gasífero argentino.

El presidente Javier Milei no participará de la visita a Loma Campana, ya que viajará a Perú para asistir a la jura de Keiko Fujimori como presidenta. Según la agenda oficial, Georgieva dejará la Argentina el miércoles a primera hora para trasladarse a Uruguay.

Anoche, tras sus primeras actividades junto a Milei y Caputo, Georgieva se reunió con empresarios de forma reservada para conocer su mirada respecto al modelo económico, la situación del país en materia de actividad, empleo y consumo, la estructura impositiva, entre otros temas.

Según pudo saber Ámbito, del encuentro en el lujoso Palacio Duhau participaron Pierpaolo Barbieri (UALA), Jorge Brito (Banco Macro), Isela Costantini (Strategic Advisor), Eduardo Elsztain (IRSA), Mariana Schoua (AmCham), Marcos Bulgheroni (PAE), Martín Pérez de Solay (Glencore), Daniel Novegil (Ternium), Juan Martín de la Serna (Mercado Libre), y Catalina Cascio (Ferrosider).

Vaca Muerta, exportaciones y generación de divisas

El recorrido por Vaca Muerta se produce en un momento en el que el sector energético gana peso en la agenda económica por su capacidad de aumentar exportaciones, atraer inversiones y mejorar el ingreso de divisas.

El desarrollo de la formación no convencional es considerado estratégico por el Gobierno y por las empresas del sector. La expansión de la producción de petróleo y gas aparece como uno de los principales motores de crecimiento y como una fuente relevante para fortalecer el frente externo.

En ese marco, la visita de Georgieva a Loma Campana tiene un componente económico central: observar de primera mano el avance de uno de los sectores que el FMI identifica como más dinámicos dentro de la economía argentina.

Durante su presentación pública, Georgieva señaló que el país muestra un fuerte desempeño en petróleo, gas y minería. Según planteó, ese avance está vinculado con una mejora en la confianza de la economía argentina.

El FMI mira el impacto de energía y minería sobre el resto de la economía

Pese al peso de Vaca Muerta, la titular del FMI sostuvo que el desafío para la próxima etapa será lograr que el crecimiento de energía y minería se extienda hacia otros sectores de la economía.

“Este era el tema principal de debate, tenemos un fuerte desempeño en petróleo, gas y minería, y ese desempeño fuerte está arraigado en la mejora en la confianza de la economía argentina. Es más difícil, quizás, elevar la economía en sectores como la construcción, los servicios y la logística y por ende, el foco del Gobierno en términos de reformas y de respaldo dentro de la capacidad limitada del Gobierno debe dirigirse allí”, afirmó Georgieva.

El organismo puso especial atención en actividades que todavía muestran bajo dinamismo, como la construcción, los servicios, la logística y las pequeñas y medianas empresas.

Según Georgieva, las pymes son una preocupación particular porque generan una parte importante del empleo en la Argentina. Por eso, el FMI considera prioritario que la recuperación pueda alcanzar a esos sectores y no quede concentrada solo en petróleo, gas y minería.

Crédito, bancos y mercado de capitales

La jefa del FMI también remarcó la necesidad de mejorar las condiciones financieras para quienes buscan préstamos. El objetivo, según señaló, es aprovechar los recursos disponibles en los bancos argentinos y facilitar que el financiamiento llegue a sectores productivos.

En ese punto, advirtió que algunos bancos acumularon préstamos en mora y que esa situación debe ser gestionada. También planteó la importancia de avanzar en el desarrollo del mercado de capitales y mencionó instrumentos que podrían ayudar a dinamizar la construcción y ampliar la participación de los consumidores.

Durante la conferencia de prensa, Georgieva aclaró que los principales riesgos para el país no se concentran en el plano político de cara a 2027 ni en la capacidad de pago del Gobierno actual.

La titular del Fondo señaló que el Banco Central está comprando reservas y que la situación fiscal muestra señales de solidez. La preocupación del organismo se ubica, en cambio, en el bajo dinamismo de algunos sectores y en la capacidad de transformar el crecimiento energético y minero en una mejora más amplia para la economía.

El seguimiento del FMI sobre la Argentina

La visita a Vaca Muerta se suma al seguimiento que el FMI mantiene sobre el programa económico argentino. El organismo observa la evolución de las reservas, el resultado fiscal, el acceso al crédito y la actividad de los sectores productivos.

En esa agenda, energía y minería ocupan un lugar central por su capacidad de generar divisas y atraer inversiones. Sin embargo, Georgieva volvió a remarcar que el crecimiento deberá ampliarse hacia otros rubros para sostener una recuperación más extendida.

El viaje a Loma Campana permitirá al FMI observar uno de los activos centrales de YPF y del desarrollo no convencional argentino. La recorrida también funciona como una señal del peso que Vaca Muerta tiene dentro de la estrategia económica oficial y de la mirada del organismo sobre las fuentes de crecimiento de la Argentina.