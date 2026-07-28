El riesgo país alcanza los 450 puntos y toca su mayor nivel en siete semanas

El Índice de Confianza en el Gobierno cayó 6,5% en julio y ya descendió 21% respecto al año pasado. El mercado ve con desconfianza la

Los bonos en dólares operan en rojo en Wall Street y el riesgo país alcanza su mayor nivel en siete semanas, mientras el mercado mide el impacto de la visita de la titular del FMI a la Argentina y se analiza el contexto internacional, donde aún pesan las noticias de Medio Oriente y se espera la decisión de la Fed sobre las tasas de interés.

En el mercado local, los títulos de deuda que más bajan son el Global 2046 (-0,4%), seguido del Global 2030 (-0,3%) y el Bonar 2041 (-0,3%). En ese contexto, el riesgo país avanza 8 unidades hasta los 450 puntos básicos, según la medición de J.P. Morgan .

El Índice de Confianza en el Gobierno cayó 6,5% en julio. El índice descendió a 1,94 puntos, un 21% por debajo del nivel de un año atrás. Regresó a los mínimos de la administración Milei registrados en septiembre de 2025 y se ubicó por debajo de los niveles observados durante la gestión Macri en julio de 2018. La mayor caída se registró entre los encuestados de 18 a 29 años, donde la confianza retrocedió 23,0%.

Al observar las gestiones anteriores, se encuentra cercano al segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner a esa altura de la gestión e idéntico al de Mauricio Macri .

Por otra parte, la directora gerente del FMI , Kristalina Georgieva , respaldó el programa económico argentino durante su visita al país y afirmó que el organismo no considera necesario un financiamiento adicional.

Destacó la consolidación fiscal, la desaceleración de la inflación y la mejora en las condiciones financieras, al tiempo que señaló que el Gobierno cuenta con una estrategia para afrontar los compromisos de deuda de 2027 y continuar fortaleciendo las reservas.

S&P Merval y ADRs

En ese marco, el S&P Merval cae casi 2% a 3.243.001,99 puntos básicos. Las acciones líderes que más bajan son Banco BBVA, Grupo Supervielle y Transportadora de Gas del Sur con pérdidas entre 3% y 2,8%.

Las entidades financieras también encabezan los descensos de empresas locales en Wall Street. Así, BBVA, Supervielle, Galicia y Macro se hunden cerca de 4%.

Las noticias que impactan al mercado

En el plano internacional, Estados Unidos e Irán acordaron suspender los ataques militares durante el fin de semana, lo que redujo de forma significativa la tensión geopolítica. La reacción del mercado fue inmediata: el petróleo ya retrocede cerca de u$s18, desde su pico, hasta la zona de u$s82 por barril, moderando las preocupaciones inflacionarias.

Por otra parte, la Reserva Federal inicia hoy su reunión de política monetaria bajo la presidencia de Kevin Warsh. El mercado asigna una probabilidad cercana al 65% de que las tasas permanezcan en el rango de 3,50%-3,75%.