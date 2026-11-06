El CUI presentó su oferta de cursos para estudiar inglés a medida + Agregar ámbito en









Con propuestas presenciales, virtuales y programas personalizados, el Centro Universitario de Idiomas de la UBA ofrece alternativas para todos los niveles y necesidades. Combina formación comunicativa, preparación para exámenes internacionales y certificaciones con respaldo académico de la universidad.

El Centro Universitario de Idiomas dio a conocer sus propuestas para estudiar inglés.

En un mundo cada vez más interconectado, aprender inglés es una experiencia transformadora que abre millones de puertas. Ya sea que se quiera impulsar el perfil profesional, proyectar viajes, escuchar música o ver películas sin subtítulos, el inglés es una herramienta esencial para multiplicar las oportunidades. La clave está en encontrar un espacio de aprendizaje que se adapte a los tiempos, objetivos y estilo de vida.

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En el Centro Universitario de Idiomas (CUI) de la UBA existe una propuesta de formación que pone el foco en la comunicación desde el primer día, combinando la práctica activa de las cuatro habilidades principales: hablar, escuchar, leer y escribir.

Una modalidad para cada necesidad Para facilitar la elección, el Programa Extracurricular de Inglés del CUI ofrece diferentes formatos para estudiantes a partir de 16 años según cada meta y disponibilidad para cursar. Encontramos una amplia oferta de cursos desde el nivel inicial (A1) hasta avanzado (C2 MCER):

Cursos Grupales de nivel: Cursos de 2, 3 o 4 meses e Intensivos de Verano en vivo, ya sea presenciales en Sedes en CABA o por Zoom para estudiar desde cualquier parte del mundo. Se puede cursar en días y horarios fijos, ideal para quienes buscan una rutina y disfrutan de la interacción con docentes y estudiantes del mismo nivel. Si ya se cuenta con un nivel alto (a partir de C1) se ofrecen los Seminarios de Ciclo Superior, ideales para perfeccionarse y alcanzar el nivel C2 con un dominio experto del idioma.

Cursos de 2, 3 o 4 meses e Intensivos de Verano en vivo, ya sea presenciales en Sedes en CABA o por Zoom para estudiar desde cualquier parte del mundo. Se puede cursar en días y horarios fijos, ideal para quienes buscan una rutina y disfrutan de la interacción con docentes y estudiantes del mismo nivel. Si ya se cuenta con un nivel alto (a partir de C1) se ofrecen los Seminarios de Ciclo Superior, ideales para perfeccionarse y alcanzar el nivel C2 con un dominio experto del idioma. Cursos de preparación para Exámenes Internacionales: Preparación estratégica focalizada en brindar las herramientas para rendir con confianza las certificaciones más reconocidas del mundo. El CUI es Centro Preparador Oficial de los Exámenes Cambridge B2 First, C1 Advanced y C2 Proficiency. Además, se ofrece la preparación para IELTS GT (International English Language Testing System) e IELTS ACADEMIC.

Preparación estratégica focalizada en brindar las herramientas para rendir con confianza las certificaciones más reconocidas del mundo. Además, se ofrece la preparación para (International English Language Testing System) e CUI Idiomas 365 (100% online y asincrónico): Se trata de una plataforma individual que está disponible las 24 horas, los 365 días del año. Permite avanzar a su propio ritmo con el acompañamiento real de un tutor CUI, Lab de escritura, acceso ilimitado a Sesiones de Conversación y el Chat IA: LEÓN (disponible desde el nivel A2).

Se trata de una plataforma individual que está disponible las 24 horas, los 365 días del año. Permite avanzar a su propio ritmo con el acompañamiento real de un tutor CUI, Lab de escritura, acceso ilimitado a Sesiones de Conversación y el Chat IA: LEÓN (disponible desde el nivel A2). Sesiones de Conversación Temática (SCT): Encuentros grupales de 45 minutos por Zoom en grupos reducidos y divididos por niveles, enfocados 100% en la conversación para ganar fluidez y confianza al hablar en inglés.

Encuentros grupales de 45 minutos por Zoom en grupos reducidos y divididos por niveles, enfocados 100% en la conversación para ganar fluidez y confianza al hablar en inglés. Clases Individuales: Una opción personalizada, donde un docente CUI adapta 100% las clases a objetivos específicos, con cursada a distancia por Zoom en días y horarios a convenir. CUI Colegios, para niños y adolescentes Pensando en los más chicos, el Programa Extracurricular de Inglés cuenta con CUI Colegios, un programa específico para estudiantes de 6 a 17 años. Se trata de cursos anuales en grupos reducidos por edades y niveles, diseñado para brindar apoyo, desafío y desarrollo de habilidades adaptadas a cada etapa. Se puede conocer más en cui.edu.ar/cui-colegios

El prestigio y respaldo de la UBA Más allá de la modalidad elegida, y de la de la experiencia de aprendizaje comunicativa y dinámica, el gran diferencial del CUI es el respaldo académico de la formación. El aprendizaje se desarrolla como una extensión de la actividad universitaria FAUBA y los planes de estudio están aprobados por el Consejo Directivo de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, lo que brinda Certificados y Diplomas UBA, un reconocimiento de excelencia que potencia todo currículum a nivel nacional e internacional.

Empezar hoy un camino bilingüe Dar el primer paso para estudiar inglés en Buenos Aires o desde cualquier lugar de Argentina y del mundo es muy sencillo. Si se tiene conocimientos previos, se debe realizar la nivelación gratuita; y si se comienza de cero, se realiza la inscripción directamente en el Nivel 1 y con ¡10% OFF! Ingresar a cui.edu.ar/ingles para explorar toda la oferta académica, elegir la propuesta que mejor se adapte y asegurar el lugar para empezar a transformar el futuro bilingüe hoy mismo.