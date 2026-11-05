El dólar blue cayó $10 y la brecha con el oficial se hundió al mínimo en 5 meses + Agregar ámbito en









El paralelo retrocedió hasta $1.555 para la venta y cortó una racha de cinco ruedas sin movimientos. Al mismo tiempo, el mayorista volvió a ceder y redujo la distancia entre ambas cotizaciones al menor registro de los últimos cinco meses.

El blue descendió a $1.555 y la distancia con el mayorista quedó en apenas 0,6%. Depositphotos

El dólar blue cerró este jueves a $1.535 para la compra y $1.555 para la venta, con una baja de $10 o 0,64%, y cortó una racha de cinco jornadas consecutivas sin variaciones. De esta manera, el paralelo cayó hasta su menor nivel en cuatro semanas. En tanto, el dólar mayorista retrocedió otros 50 centavos hasta $1.545,50, alejándose de los máximos nominales alcanzados al comienzo de la semana. Así, la brecha entre ambas cotizaciones se comprimió hasta alrededor de 0,6%, su nivel más bajo en cinco meses.

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La baja del mayorista se produjo en una rueda de alto volumen y con una oferta de divisas que volvió a ganar terreno sobre la demanda de cobertura. Después de tocar un máximo intradiario de $1.549,50, la presión compradora perdió fuerza y la cotización descendió hasta $1.543,50, antes de una leve recuperación sobre el cierre.

En total se negociaron u$s754,9 millones en contado y u$s1.382 millones en futuros, mientras el BCRA compró u$s42 millones, la adquisición diaria más elevada de noviembre, y acumuló u$s51 millones en el mes. De esta manera, pese a la volatilidad internacional y a una semana más corta por el feriado, la mejora de la oferta y las intervenciones oficiales permitieron que el mayorista corrigiera desde sus máximos, mientras la caída del blue terminó llevando la brecha a mínimos de cinco meses.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, jueves 5 de noviembre En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.545,50 para la venta.

Valor del CCL hoy, jueves 5 de noviembre El dólar CCL cerró a $1.692,88 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 8.1%.

Valor del dólar MEP hoy, jueves 5 de noviembre El dólar MEP cerró a $1.575,88 y la brecha con el dólar oficial es de 2.2%. Precio del dólar tarjeta hoy, jueves 5 de noviembre El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $2.041. Cotización del dólar cripto hoy, jueves 5 de noviembre El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.653,28. Valor de Bitcoin hoy, jueves 5 de noviembre Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s76.031, según Binance.