Jubilados ANSES: quiénes cobran $514.158,46 en noviembre y cuál es el calendario de pagos

El esquema mensual contempla refuerzos económicos y distintas fechas de acreditación para los beneficiarios del sistema previsional.

Los ingresos previsionales de noviembre contemplan distintos conceptos que aparecen detallados en las liquidaciones individuales.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó los valores que recibirán los jubilados y pensionados durante noviembre de 2026 . Entre los importes informados, aparece una cifra que supera los $514.000 y que corresponde a quienes perciben el haber mínimo junto con el refuerzo extraordinario.

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El monto genera interés entre los adultos mayores que esperan conocer cuánto dinero tendrán disponible este mes y cuándo podrán acceder a sus haberes. La liquidación contempla una actualización previsional y la continuidad del bono de $70.000, destinado a reforzar los ingresos más bajos.

El importe de $514.158,46 está destinado principalmente a los jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) que perciben el haber mínimo y reúnen las condiciones para recibir el bono extraordinario.

Los beneficiarios pueden consultar sus movimientos y fechas de acreditación a través de los canales digitales oficiales.

La cifra se compone de dos conceptos: el haber previsional actualizado y el refuerzo económico que el Gobierno mantiene para los beneficiarios de menores ingresos.

En noviembre, el haber mínimo quedó establecido en $444.158,46 , mientras que el adicional extraordinario alcanza los $70.000. La suma de ambos conceptos determina el ingreso total de $514.158,46. También pueden acceder a una parte del refuerzo quienes cobran una jubilación o pensión superior a la mínima, siempre que su ingreso previsional no supere el límite establecido.

Desglose del pago: cómo se compone el haber mínimo y el bono de $70.000

El refuerzo extraordinario se mantiene como un componente separado del haber mensual. Esto significa que no se incorpora de manera permanente a la jubilación ni modifica la base sobre la cual se calculan futuros aumentos. La liquidación de noviembre queda organizada de esta manera:

haber mínimo: $444.158,46

bono extraordinario: $70.000

total mensual: $514.158,46

El organismo mantiene un esquema de asistencia económica destinado a los adultos mayores con menores ingresos. Magnific

El adicional completo corresponde a quienes cobran hasta el haber mínimo. Para los beneficiarios que superan ese importe, el refuerzo se reduce progresivamente hasta completar el tope fijado para el mes.

También hay otros grupos previsionales cuyos ingresos se calculan con porcentajes del haber mínimo. Entre ellos se encuentran los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y de las Pensiones No Contributivas (PNC), aunque sus liquidaciones tienen características propias.

La PUAM alcanza los $425.326,77, mientras que las PNC por Invalidez y Vejez llegan a $380.910,92. Estos importes no deben confundirse con el total de la jubilación mínima más el bono, ya que corresponden a prestaciones diferentes.

Cronograma oficial de cobro de ANSES según la terminación del DNI

El calendario de noviembre contempla dos grupos principales de jubilados y pensionados: quienes perciben hasta un haber mínimo y quienes cobran por encima de ese importe. En ambos casos, la fecha de acreditación se determina por el último número del DNI. Para quienes cobran hasta la mínima, las fechas previstas son:

DNI terminado en 0: lunes 9 de noviembre

DNI terminado en 1: martes 10 de noviembre

DNI terminado en 2: miércoles 11 de noviembre

DNI terminado en 3: jueves 12 de noviembre

DNI terminado en 4: viernes 13 de noviembre

DNI terminado en 5: lunes 16 de noviembre

DNI terminado en 6: martes 17 de noviembre

DNI terminado en 7: miércoles 18 de noviembre

DNI terminado en 8: jueves 19 de noviembre

DNI terminado en 9: viernes 20 de noviembre

En cambio, los jubilados y pensionados que superan el haber mínimo tendrán un cronograma más concentrado, con dos terminaciones de documento por jornada: