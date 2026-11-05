Desplome en Wall Street: el Nasdaq cae 3% ante las pérdidas de las grandes empresas tecnológicas + Agregar ámbito en









Una rotación de carteras impulsada por las elecciones de medio término en EEUU entró en su segundo día, en el que la fuerte baja de las acciones de los fabricantes de chips generaó un efecto derrame en el resto de los mercados.

El fenómeno ocurre a pesar de que la victoria opositora en los comicios aumentara las esperanzas de que se pusiera fin a la guerra en Medio Oriente. Depositphotos

Los principales índices de Wall Street se desploman este jueves. Las acciones de semiconductores se hunden después de que una victoria aplastante de los demócratas en las elecciones de mitad de mandato de EEUU hiciera crecer el temor a fuertes regulaciones sobre el sector, cambiando la tendencia vista la rueda previa.

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Ese fenómeno ocurre a pesar de que la victoria opositora en los comicios aumentara las esperanzas de que se pusiera fin a la guerra en Medio Oriente. En este sentido, el petróleo se estabilizó por debajo de los u$s100.

Los futuros del crudo Brent se desplomaron casi un 9% durante la noche, cayendo por debajo de los u$s100 por barril por primera vez en dos meses. El precio ha caído cerca de un 20% en lo que va de semana, encaminándose a su mayor pérdida semanal desde abril de 2020.

Sin embargo, en las primeras horas de la mañana se observa un ligero rebote. El crudo Brent — de referencia en gran parte del mundo, incluida Argentina — sube 1,6% hasta u$s96,17 el barril, mientras que el crudo estadounidense WTI avanza un 0,8%, hasta los u$s88,92 el barril.

La caída de los precios de la energía impulsó una subida de los bonos de EEUU, lo que redujo sus rendimientos, mantuvo al dólar cerca de mínimos de un mes frente al euro y benefició a las acciones. Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EEUU a 10 años — el termómetro de la economía global — se ubican en 4,8%, mientras que el índice dólar sube apenas 0,03% hasta los 101,45 puntos.

Demócratas ganan y ponen presión sobre acciones tecnológicas. Depositphotos Las claves de la jornada en Wall Street Las acciones tecnológicas muestran caídas generalizadas esta jornada, ya que los inversores temen un mayor escrutinio sobre el desarrollo de la infraestructura de IA. De hecho, los opositores del Partido Demócrata a los centros de datos, que basaron parte de su campaña en moratorias a la construcción de estos centros, obtuvieron victorias en Texas y Georgia. En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 corrige 1,17%, mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, se desploma 3,17%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,68% a la baja. Las acciones tecnológicas en Europa representan una parte menor del mercado general, que está dominado en gran medida por el sector bancario y las farmacéutico. Estos sectores experimentaron un fuerte repunte este jueves, con el Euro Stoxx bajando apenas 0,17%. A nivel local, el DAX alemán cae 0,20% y el CAC francés aumenta 0,58%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido sube 0,41%. Los mercados asiáticos, que están muy expuestos a las acciones relacionadas con la IA, sufrieron pérdidas. El Kospi surcoreano se desplomó 5,28% y el Nikkei 225 japonés cayó 1,66%. En China, el Hang Seng de Hong Kong subió 3,67%, mientras que la bolsa de Shanghái aumentó 0,10%.