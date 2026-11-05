El euro hoy -sin impuestos- cotiza a $1.698,14 para la compra y a $1.796,57 para la venta, según el promedio de cotizaciones del Banco Central (BCRA).
Euro hoy y Euro blue hoy: a cuánto cotizó este jueves 5 de noviembre
Mirá a cuánto cotizan el euro oficial y el euro blue.
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En cuanto a la cotización en el mercado negro de divisas, el euro blue se ubica a $1.810,75 para la compra y a $1.849,75 para la venta. El euro tarjeta marca los $2.335,54.
Los países que utilizan la divisa europea como moneda de cambio son: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos y Portugal.
A cuánto opera el dólar oficial hoy, jueves 5 de noviembre
El dólar oficial minorista cerró a $1.520 para la compra y a $1.570 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hace a $1.571,84 para la venta. Podés consultar en esta página el valor del dólar en cada banco: Cotización banco por banco.
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.545,50.
A cuánto cotiza el dólar blue hoy, jueves 5 de noviembre
El dólar blue cerró a $1.530 para la compra y a $1.550 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.
Valor del CCL hoy, jueves 5 de noviembre
El dólar CCL cerró a $1.671,44 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 8.1%.
Valor del dólar MEP hoy, jueves 5 de noviembre
El dólar MEP cerró a $1.579,50 y la brecha con el dólar oficial es de 2.2%.
Precio del dólar tarjeta hoy, jueves 5 de noviembre
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $2.041.
Cotización del dólar cripto hoy, jueves 5 de noviembre
El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.663,99.
Valor de Bitcoin hoy, jueves 5 de noviembre
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s75.986, según Binance.