El Estado Mayor Conjunto seleccionó a DATASTAR ARGENTINA S.A. por u$s2,48 millones para incorporar una plataforma de monitoreo y detección de amenazas digitales.

Ciberdefensa: el estado mayor conjunto compra un escudo digital en medio de una alarmante brecha de capacidades.

El Estado Mayor Conjunto seleccionó a la firma DATASTAR ARGENTINA S.A. para proveer al Comando Conjunto de Ciberdefensa de una plataforma SIEM (Security Information and Event Management) para unificar alertas y gestionar eventos de intrusión digital en redes, sistemas de comunicaciones e infraestructura crítica de Defensa.

El Comando Conjunto de Ciberdefensa (CCCD) a cargo del general de brigada Luis Guimpel es el organismo dependiente del Estado Mayor Conjunto (EMCO) cuya misión comprende las operaciones militares en el ciberespacio y el monitoreo de las redes vinculadas con la defensa nacional.

Es el usuario del SIEM, una solución de ciberseguridad de grado militar que actúa como el "cerebro" o centro de mando de la protección digital de Defensa. Recopila datos, correlaciona eventos, detecta amenazas digitales, mitiga y repele intrusiones, hace análisis forense de registros, entre otras funciones clave.

La licitación Pública 18/2026 para la “Adquisición de plataforma centralizada para las Fuerzas Armadas de seguridad informática y gestión de eventos” (SIEM) concluyó con el dictamen de evaluación de las ofertas fechado el 23 de octubre bajo el número IF-2026-103485804-APN-DGAYF#EMCO.

Por razones técnicas los evaluadores desestimaron las propuestas de ERICENET y ACSYS en tanto quedaron en carrera GLOBAL GATE Y DATASTAR, pero la oferta económica de esta última que mejoró el número a u$s2.480.000. determinó su selección para alzarse con el contrato.

El bien ofrecido llegará bajo el término DAP (Delivered at Place o Entregado en Lugar); el Comando Conjunto de Ciberdefensa está exento de los gravámenes aduaneros para esta importación, ya que se trata de material bélico secreto instancia que permitió la mejora del precio final que había ofertado DATASTAR ARGENTINA S.A.

El Estado Mayor Conjunto seleccionó a DATASTAR ARGENTINA S.A. por u$s2,48 millones para incorporar una plataforma de monitoreo y detección de amenazas digitales. Imagen creada con IA

Al ser el software SIEM una herramienta crítica para el funcionamiento del Escudo Digital del Instrumento Militar (cuyo despliegue y licitación gestiona el Estado Mayor Conjunto), encuadra dentro del beneficio de no pagar tasas de importación, requiere únicamente la tramitación de los certificados de exención correspondientes ante la aduana.

Mudanza e incertidumbre por la visita del Papa

El Comando está en los tramos finales de un proceso de mudanza desde su antigua locación en Puerto Madero. El predio fue subastado en el contexto del Decreto 950/2024 y adquirido en 34 millones de dólares por el grupo Brito.

La nueva instalación funcionará en edificios del Instituto Geográfico Nacional (IGN), en Palermo.

La reubicación de la sede del CCCD desde Puerto Madero hacia el predio del Instituto Geográfico Nacional (IGN) se está ejecutando bajo un esquema de contingencia que según a quien se pregunte: “no modificó la eficacia ni las capacidades” o, “degradó capacidades críticas de monitoreo y detección de ciberamenazas”.

Se entenderían ambos extremos porque en el ambiente militar es casi de pena máxima la revelación de vulnerabilidades del instrumento de guerra y cuanto más arriba de la pirámide más se maquilla la realidad a los decisores.

La visita del Papa León XIV ocurre cuando el CCCD no ha completado la puesta en servicio de su nueva infraestructura, se opera con una arquitectura de contingencia utilizando instalaciones del centro de datos del Ejército Argentino, Batallón de Comunicaciones 602 (B Com 602), ubicado en el Edificio Libertador.

La preocupación tiene asidero porque se prevé un despliegue de medios aéreos bajo el control operacional del Comando Conjunto Aeroespacial uno de los organismos clave que protege el escudo cibernético del CCCD.

Habrá en juego la protección y monitoreo de comunicaciones entre el comando y las aeronaves, blindar la integridad de las órdenes de misión, el flujo de datos, señales y detecciones de radar contra ataques de spoofing (suplantación de identidad de objetivos), correlacionar trazas aéreas, entre otras actividades esenciales.

La documentación oficial de planificación técnica para adquirir un SIEM; como finalmente se resolvió, aunque restan actos administrativos de adjudicación a firmar por el ministro Carlos Presti; permite establecer que la brecha de capacidades cibernéticas del CCCD precedía a la mudanza de 2026.

El Informe de Calificación Técnica del proyecto BAPIN 148206, elaborado por el Estado Mayor Conjunto (registrado el 5 de junio de 2025), señalaba que el CCCD disponía de sistemas que permitían alcanzar sólo parcialmente las capacidades requeridas y que las herramientas no constituían una solución integrada.

En particular, la Aptitud 3, vinculada con la detección y reconocimiento de amenazas e incidentes en tiempo real y a la evaluación de su gravedad, se encontraba en el 50% de la capacidad planificada, describe el documento del EMCO.

El informe advertía sobre la antigüedad y obsolescencia de parte del hardware utilizado, adquirido en 2018. Era tecnología de ciberdefensa provista por la empresa israelí Rafael Advanced Defense Systems al Estado argentino a un costo de 5.245.000 dólares para la Cumbre del G-20 en Buenos Aires.

Uno podría concluir que la venta del predio del CCCD y posterior mudanza del sistema cibernético fue la causa eficiente que expuso la fragilidad operativa degradada a márgenes alarmantes: 50 por ciento de capacidad; según expuso el documento del propio EMCO en junio de 2025.