Crisis en Paraguay: Santiago Peña confirmó que enfrentará el juicio político y reclamó que se devuelvan los ahorros + Agregar ámbito en









El presidente paraguayo afirmó que se presentará ante el proceso con argumentos y pruebas, tras el retiro del oficialismo que dejó sin quórum la sesión que debía definir su renuncia.

Santiago Peña afirmó que ejercerá su derecho a la defensa en el juicio político.

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, aseguró este jueves que ejercerá su derecho a la defensa ante la continuidad del juicio político en su contra y afirmó que lo hará “con argumentos y pruebas, con respeto a la Constitución y a las instituciones de la República”. El mandatario se pronunció luego de que los legisladores oficialistas abandonaran el Congreso y dejaran sin quórum la sesión que debía resolver su renuncia.

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“Aun cuando ya hayan adelantado su decisión, voy a ejercer ese derecho. No por una cuestión de orgullo personal, sino porque rendir cuentas y dar explicaciones también es una responsabilidad frente al pueblo paraguayo”, sostuvo Peña en un mensaje dirigido a sus compatriotas.

El jefe de Estado también manifestó que colaborará con las instituciones competentes para esclarecer lo ocurrido en el escándalo de Ueno Bank, determinar responsabilidades y garantizar que quienes hayan infringido la ley respondan ante la Justicia. “La ciudadanía merece conocer la verdad, sin encubrimientos y sin que nadie esté por encima de la ley”, afirmó.

Queridos compatriotas:



Sé que estamos viviendo horas de preocupación e incertidumbre. Quiero hablarles con claridad y serenidad.



Ante la continuidad del juicio político, me presentaré y ejerceré mi derecho a la defensa. Lo haré con argumentos y pruebas, con respeto a la… — Santiago Peña (@SantiPenap) November 5, 2026 Santiago Peña pidió que el juicio político no frene la devolución de los ahorros En medio de la crisis que afecta a millones de paraguayos, Peña sostuvo que el proceso político no debe paralizar las soluciones para las familias afectadas por el congelamiento de sus fondos. “El pago a los ahorristas no puede quedar pendiente de lo que ocurra conmigo. La discusión sobre mi continuidad en el cargo no puede paralizar las soluciones que necesitan las familias afectadas”, remarcó.

El mandatario aseguró que su prioridad fue impulsar las medidas necesarias para que los clientes recuperen sus ahorros y consideró que esclarecer los hechos y resolver los pagos son obligaciones que deben avanzar simultáneamente.

“Una no puede ser excusa para postergar la otra”, expresó, al tiempo que pidió preservar la calma y la paz y reclamó que los planteos de la ciudadanía sean atendidos con información clara y acciones concretas. Finalmente, Peña afirmó que su futuro personal no está por encima del país y aseguró que actuará con responsabilidad y respeto a la Constitución, cualquiera sea el resultado del proceso. “Mi compromiso es con la verdad, con las instituciones y, por sobre todo, con las familias paraguayas”, concluyó.