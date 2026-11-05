Deuda: el Gobierno enfrenta vencimientos por $40,4 billones en noviembre en medio de la tensión financiera

La Secretaría de Finanzas anticipó el anuncio del menú de bonos para la primera licitación de deuda de noviembre, prevista para el miércoles 11, debido al feriado bancario del viernes y al feriado nacional del lunes por la visita del papa León XIV.

El MInisterio de Economía tiene que enfrentar vencimientos del orden de los $40 billones en el mes.

El Ministerio de Economía enfrentará en noviembre una exigente agenda de vencimientos de deuda en pesos del orden de los $40,4 billones , en un contexto de mayor incertidumbre en los mercados financieros.

En ese contexto, el miércoles próximo tendrá que buscar fondos para afrontar compromisos por $10,6 billones, para lo cual el Palacio de Hacienda anticipó el anuncio del menú de bonos . Es que este viernes será feriado por el Día del Empleado Bancario y el lunes de la semana entrante será feriado nacional por la visita del papa León XIV.

En ese marco, la Secretaría de Finanzas anunció el listado de bonos que ofrecerá a los inversores. Se trata de:

30/6/28 (TZX28)

TAMAR:

30/4/27 (TMA27)

Dólar linked (DL):

15/1/27 (D15E7)

En esta ocasión, el Tesoro ofrece solo una opción para después del período electoral. Se trata de un bono CER con vencimiento en junio de 2028. El resto de las opciones son para enero, abril y junio del año próximo.

En esta oportunidad, el Gobierno tampoco incluyó el Bonar 2029, lo cual confirma las sospechas del mercado de que las autoridades económicas van a tener problemas para conseguir dólares para afrontar los vencimientos en esa moneda del año próximo en el mercado local.

Del programa de 2026, de u$s2.000 millones, todavía quedan pendientes unos u$s800 millones. El año entrante vencen otros u$s5.000 millones.

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Para los analistas del mercado, en realidad, la incertidumbre estaría puesta solo en la deuda en moneda extranjera. En cambio, por el lado de los pesos, se entiende que el Tesoro no va a tener problemas para conseguir un rollover del 100%, aunque tendrá que pagar una tasa de interés más alta.

En otros términos, el salto del riesgo país, que superó los 900 puntos este jueves, estaría vinculado a la deuda en dólares, que sería mucho más sensible a la incertidumbre política.

Para el segundo llamado quedarían otros $29,7 billones, según estimaciones de Dhalmore Capital. No se descarta que, antes de la segunda instancia, el Tesoro convoque a algún canje de deuda.

Recompra de bonos

En tanto, los bonos en pesos protagonizaron un fuerte rebote durante la jornada del miércoles 4 de noviembre, con subas de hasta 4,3% en los títulos ajustados por inflación (CER) y los duales de mayor plazo. La magnitud de los movimientos y el volumen de operaciones despertaron suspicacias entre los operadores sobre una posible intervención oficial destinada a mejorar las condiciones de financiamiento del Tesoro antes de la próxima licitación de deuda.

Las compras se intensificaron después del cierre del mercado cambiario y se concentraron principalmente en los instrumentos de mayor duración, que habían sufrido las correcciones más importantes en las últimas ruedas.