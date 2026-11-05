El BCRA ya compró más de u$s16.000 millones en el año, pero las reservas cayeron por un pago al FMI

El Central adquirió u$s42 millones en la última rueda de una semana acortada por el feriado bancario. Sin embargo, las reservas retrocedieron u$s793 millones y perforaron los u$s50.000 millones, pese a la recuperación del oro. El dólar mayorista volvió a bajar.

Las compras de dólares del Banco Central (BCRA) superaron este jueves los u$s16.000 millones durante 2026 , después de adquirir otros u$s42 millones, en una jornada en la que la oferta de divisas volvió a imponerse sobre la demanda de cobertura. Sin embargo, las reservas internacionales brutas registraron una fuerte caída, afectadas por un pago al Fondo Monetario Internacional (FMI) , y terminaron nuevamente por debajo de los u$s50.000 millones.

La autoridad monetaria completó así su segunda rueda consecutiva con saldo comprador, después de comenzar noviembre con dos jornadas sin intervención. Las adquisiciones alcanzaron los u$s51 millones en el mes , mientras que el acumulado anual informado llegó a u$s16.019 millones. Aunque representa una recuperación frente al inicio de la semana, el promedio diario de noviembre permanece en apenas u$s13 millones, muy por debajo de los u$s66 millones de octubre.

El resultado coincidió con una mayor actividad cambiaria. En el segmento de contado se negociaron u$s754,9 millones, frente a los u$s698,3 millones del miércoles, mientras que la participación compradora del BCRA representó aproximadamente el 6% del volumen total. La mejora de la oferta permitió al Central incrementar las adquisiciones respecto de los u$s9 millones de la jornada anterior, sin impedir una nueva baja del dólar mayorista.

No obstante, las reservas brutas disminuyeron u$s793 millones, hasta u$s49.642 millones , pese al resultado positivo de la intervención oficial. Según explicaron fuentes oficiales del BCRA a Ámbito , la autoridad monetaria realizó un pago de u$s880 millones al Fondo Monetario Internacional (FMI) , cuyo impacto negativo superó el efecto favorable de las compras de divisas y de la revalorización de algunos activos internacionales.

En particular, el oro avanzó 0,90%, con un aporte positivo estimado de u$s80 millones sobre las reservas. En contraste, el índice dólar aumentó 0,05%, mientras que el euro se depreció 0,06% y la libra retrocedió 0,13%. Por su parte, el yuan y el yen se apreciaron 0,07% y 0,40%, respectivamente.

El dólar volvió a bajar y el BCRA aprovechó la recuperación de la oferta

El dólar mayorista retrocedió otros $0,50 y cerró en $1.545,50, en una jornada de mayor actividad que permitió moderar la presión cambiaria registrada durante el comienzo de noviembre. Aunque la demanda de cobertura volvió a manifestarse durante las primeras operaciones, perdió intensidad a medida que avanzó la rueda y permitió una recuperación de la oferta.

La cotización había alcanzado un máximo de $1.549,50 durante la mañana, unos $3,50 por encima del cierre anterior. Sin embargo, los ingresos de divisas comenzaron a ganar protagonismo y llevaron los precios hasta un mínimo de $1.543,50 durante la tarde. Una leve recuperación sobre el final dejó al mayorista apenas por encima de ese nivel, todavía alejado de los máximos históricos registrados al comienzo de la semana.

El movimiento se produjo en un contexto de elevada actividad, con u$s754,9 millones negociados en contado y u$s1.382 millones en futuros, en una rueda que también estuvo condicionada por el próximo feriado bancario y las necesidades de cobertura ante un calendario de operaciones más reducido.

En el acumulado semanal, el dólar mayorista aumentó $11,50, por encima de los $4,50 registrados durante la semana anterior. Así, pese a las correcciones de las últimas jornadas, el tipo de cambio terminó por encima del cierre de octubre, en un escenario caracterizado por una mayor demanda de cobertura y volatilidad financiera internacional.

En paralelo, las tasas de interés en pesos continuaron descendiendo. La TAMAR pasó de 24% a 23,56% nominal anual, mientras que la BADLAR retrocedió de 22,75% a 21,50%. La reducción de los rendimientos coincidió con una moderación del dólar oficial, aunque también implica un menor retorno de los depósitos en moneda local frente a eventuales expectativas de depreciación.

Hacia adelante, la dinámica cambiaria estará condicionada por la menor cantidad de jornadas operativas y la incertidumbre de los mercados internacionales. Al feriado bancario argentino de este viernes se sumará el feriado estadounidense del próximo miércoles, que podría alterar los flujos y la operatoria financiera.

En ese contexto, la recuperación de las compras del BCRA representa una señal favorable respecto del comienzo de noviembre, pero todavía no alcanza para restablecer el ritmo observado durante octubre. El principal desafío será sostener un excedente de divisas que permita continuar comprando dólares mientras los pagos externos siguen condicionando la evolución de las reservas, especialmente ante los compromisos financieros previstos para 2027.