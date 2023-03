El mundo judicial ya descuenta el arranque de la campaña electoral

El cálculo que hacen los efectores dentro del sistema judicial es que a partir de ayer, con el “renunciamiento” de Mauricio Macri a competir por la presidencia, la campaña electoral encuentra el hito que precisaba para considerarse formalmente lanzada. El mismo diagnóstico hacen los decisores del ámbito público y privado. Si la antesala de toda la secuencia había sido el fallo por coparticipación con la Ciudad de Buenos Aires (que pareciera haber ocurrido hace un siglo), ahora los elementos para que el mundo judicial ceda protagonismo al de la política se encuentran distribuidos sobre el tablero. ¿Significa que no habrá más resoluciones judiciales de peso hasta que se definan las elecciones? Para nada. Los expedientes navegan a su ritmo y los involucrados no podrán relajarse. Pero implica que las respuestas “ordenadoras” que puedan llegar desde los tribunales pasan a un segundo plano y dejan el centro del “plateau” a la tradicional pelea de candidatos. Nadie ponía muchas fichas a la posible firma de 40 pliegos que la semana pasada merodeaba el despacho presidencial con destino al Senado. Si hubiesen salido no había garantías de aprobación. Una garantía política para cumplir un acuerdo es una especie, hoy, al borde de la extinción.