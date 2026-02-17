El pase que sacude Inglaterra: Manchester United analiza ir por Alexis Mac Allister + Seguir en









Medios británicos aseguran que los Red Devils estudian el fichaje del mediocampista argentino de Liverpool tras el Mundial. La histórica rivalidad entre ambos clubes y su contrato vigente hasta 2028 aparecen como los principales obstáculos.

Alexis MacAllister, jugador del Liverpool y de la Selección Argentina. Télam

Una versión que comenzó a circular en la prensa inglesa encendió las alarmas en la Premier League. Según distintos medios, Manchester United evalúa la posibilidad de fichar a Alexis Mac Allister en caso de que el argentino decida cambiar de rumbo tras la próxima Copa del Mundo.

La sola hipótesis representa un verdadero sismo en el fútbol inglés. No solo por el peso futbolístico del volante campeón del mundo con la selección argentina en Copa Mundial de la FIFA 2022, sino por la histórica rivalidad entre el United y Liverpool FC. Desde 1964, cuando Phil Chisnall pasó de Old Trafford a Anfield, no se registra una transferencia directa entre ambos gigantes.

Mac Allister, de 27 años, tiene contrato con Liverpool hasta 2028. Llegó en 2023 procedente de Brighton & Hove Albion por 55 millones de libras (unos 69,5 millones de dólares) y rápidamente se convirtió en pieza clave del equipo. Su inteligencia táctica, despliegue y capacidad para llegar al área rival lo consolidaron como uno de los mediocampistas más completos del torneo.

Sin embargo, la actual temporada del conjunto dirigido por Arne Slot no ha sido la esperada. Liverpool se ubica sexto en la tabla, lejos del líder Arsenal FC y, por el momento, fuera de la zona de clasificación a la Champions League. Ese contexto podría influir en el futuro del número 10.

Según el diario Mirror, la directiva del United —con el nuevo copropietario Sir Jim Ratcliffe como principal impulsor— considera que incorporar a Mac Allister sería un golpe de efecto en el mercado. No obstante, la operación solo sería viable si el club asegura su presencia en la próxima Liga de Campeones.

El United también sigue de cerca a otros mediocampistas como Adam Wharton (Crystal Palace), Carlos Baleba (Brighton) y Elliot Anderson (Nottingham Forest). Sin embargo, el nombre del argentino aparece como la prioridad. El diario Express incluso planteó la posibilidad de incluir futbolistas en la negociación. Entre los candidatos surge el joven Kobbie Mainoo, una de las mayores promesas del United. Su juventud y proyección lo convierten en un perfil atractivo para Liverpool, aunque su fuerte identificación con el club de Manchester complica cualquier salida hacia un rival directo. Otras alternativas serían Manuel Ugarte, que no logró consolidarse desde su llegada a Old Trafford, y Mason Mount, cuyo rendimiento irregular alimenta versiones sobre una posible salida. Sin embargo, ninguno parece encajar plenamente en el perfil que Liverpool buscaría como eventual reemplazo. Mac Allister, surgido en Argentinos Juniors y con paso por Boca Juniors, manifestó en más de una ocasión su interés por jugar en España en algún momento de su carrera. Esa aspiración añade un elemento más a la ecuación. La pregunta que sobrevuela el mercado es si se romperá una tradición de más de seis décadas sin transferencias directas entre los dos colosos del fútbol inglés. En un campeonato donde cada movimiento estratégico puede redefinir la competencia, el eventual traspaso de Mac Allister no solo sería una operación deportiva, sino también un mensaje de poder en una de las ligas más exigentes del mundo. Por ahora, todo permanece en el terreno de las especulaciones. Pero en la Premier, cuando los rumores involucran a figuras de esta magnitud y a clubes con semejante historia, la atención del mercado no tarda en encenderse.