Alexis Mac Allister arremetió contra Riquelme y contó cómo lo rechazó en Boca

El campeón del mundo en 2022 hizo fuertes declaraciones de su salida de Boca en 2019 y señaló como responsable a Juan Román Riquelme.

Alexis Mac Allister, hoy numero 10 del Liverpool y campeón del mundo con la selección Argentina en 2022, contó el triste motivo por el que dejó Boca y responsabilizó a Juan Román Riquelme.

En 2019, el Xeneize eligió como nuevo presidente a Jorge Amor Ameal y como vice a Riquelme, hoy presidente del club. Al mismo tiempo, un muy joven Alexis Mac Allister mantenía un buen nivel en el equipo y se encontraba a préstamo proveniente del Brighton & Hove Albion de Inglaterra, como contó en una entrevista: “Pasé un año a préstamo a Boca, club del que soy hincha. Y estaba muy contento, disfrutando un montón. Pero a los seis meses cambió la dirigencia y ahí tuve mi primer gran golpe en el fútbol", expresó.

Luego, amplió y dio directamente como responsable a Riquelme: “Para mí no fue nada fácil tener que irme de esa manera porque la persona que tomó la decisión fue Riquelme, que era mi ídolo". Además, contó cuál era su relación con el ídolo del club de La Rivera, y el cariño que le tenía desde que jugaba en inferiores de Argentinos Juniors: "Yo crecí admirándolo, porque dentro de la cancha era el mejor jugador que había. Así que imagínense lo difícil que fue vivir todo eso”.

La relación de los Mac Allister con Riquelme Carlos Mac Allister, exjugador de Boca y Racing, ya había criticado a Román, lo que deja entrever el disgusto que tiene la familia con el ex 10 de la selección Argentina: “Riquelme es el peor presidente desde Martín Benito Noel para acá. Yo no puedo hablar de Alberto J. Armando porque no había nacido. No ha invertido bien. Uno vende bien cuando vende lo que no le sirve. Si vos vendés a Mastantuono en 50 millones, se vende solo. El tema es poder sacarse de encima los jugadores que no te dan rendimiento deportivo, así te sacás gastos e incorporás jugadores que te dan rendimiento. Eso es capacidad para vender bien” dijo semanas atrás.

También, al final de esa entrevista que dio en Radio la Red, amplió su disgusto con Riquelme: "Todos los jugadores que no tienen buen presente futbolístico, se van amontonando y cada uno es un problema. El que no juega, se enoja y empieza a despotricar" explicó.

