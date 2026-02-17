Intensa búsqueda en Puerto Madryn: una joven desapareció luego de meterse al mar a bucear

Sofía Devries desapareció el lunes por la mañana tras meterse al agua en grupo. En el operativo participa Prefectura Naval, buzos y nadadores profesionales, entre otros.

Una joven de 23 años es intensamente buscada en Puerto Madryn, Chubut , luego de meterse al mar a bucear el lunes por la mañana y no haber vuelto a la superficie. El operativo fue desplegado por la Prefectura Naval Argentina (PNA) en la zona costera

Se trata de Sofía Devries , quien desapareció el lunes por la mañana durante una salida de buceo deportivo que hizo junto a tres personas más, todas oriundas de Buenos Aires.

Cuando el grupo finalizó la actividad, en la zona de Punta Cuevas, y regresó a la embarcación, no pudieron ubicar a la joven. Fue en ese momento en que enviaron la alerta a la PNA y comenzó la búsqueda. La desaparición tuvo lugar a la altura del Parque Submarino “HU SHUN YU 809”.

Del operativo participan un nadador de rescate, un guardacostas con personal especializado, buzos pertenecientes a la Estación de Salvamento, Incendio y Protección Ambiental de la Prefectura en Puerto Madryn , que aportaron recursos especializados, según pudo saber La Nación.

En un principio, la prioridad de las autoridades era localizar exactamente el punto de la desaparición; y ahora se centran en los rastrillajes. El parque submarino donde desapareció Sofía es un punto habitual de actividades recreativas y excursiones de buceo.

Si bien la búsqueda comenzó el lunes, se suspendió a las 20 por falta de visibilidad y se retomó en las últimas horas. Medios locales de Chubut indicaron que la joven oriunda de Villa Ballester y formaba parte de un grupo que salió en una embarcación de la empresa bonaerense Freediving Patagonia.

busqueda de sofia puerto madryn Si bien la búsqueda comenzó el lunes, se suspendió a las 20 por falta de visibilidad y se retomó en las últimas horas. Gentileza: Vecinos Madryn

La firma no integraría la Asociación de Buceo de Puerto Madryn, que mantiene normas rigurosas de protocolo para actividades en el mar. El jefe de salvamiento y buceo de la PNA Adrián Wagener indicó que entre los buzos se encontraba el novio de la joven, otra persona y un instructor, quien debió ser hospitalizado porque en cuanto no pudo localizarla, bajó varias veces en el mar.

“No se descarta ninguna hipótesis, como que haya quedado enganchada o sin aire. La más fuerte es que en un episodio de pánico haya hecho mal una maniobra. El novio confirmó que quiso ayudarla y no pudo”, sostuvo en diálogo con TN.

En tanto esta mañana se sumó a la búsqueda el avión P-3C Orion de la Armada Argentina, que realiza sobrevuelos a baja altura sobre la costa de Puerto Madryn y zonas cercanas.

