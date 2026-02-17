Los ADRs caen hasta 3,5% en Wall Street y profundizan el deterioro de la renta variable

En las últimas ruedas cayeron tanto las acciones como los bonos argentinos. El S&P Merval está en mínimos desde noviembre, en una semana clave por la reforma laboral.

Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street (ADRs) caen hasta 3,5% este martes y profundizan la dinámica bajista de la renta variable local. La bolsa porteña permanece cerrada por el segundo feriado de carnaval.

Los ADRs que más pierden son los de Grupo Supervielle (-3,5%), Grupo Financiero Galicia (-3,4%) y Edenor (-3,4%) . Al comienzo de la rueda se habían observado derrumbes de hasta 5%.

Vale recordar que el S&P Merval , medido en dólares, viene de anotar tres caídas consecutivas al hilo. En ese marco, tocó su nivel más bajo desde fines de noviembre.

A nivel global, la geopolítica marca el estado de ánimo de los inversores en un momento en que Estados Unidos e Irán tienen previsto celebrar conversaciones indirectas en Ginebra a lo largo del día para resolver su disputa nuclear, mientras que también se han programado conversaciones de paz mediadas por EEUU entre Ucrania y Rusia , que probablemente se centrarán en los desacuerdos sobre el territorio.

Asimismo, en Wall Street el mercado monitorea la decisión de Warner de abrir un periodo de negociación de siete días con Paramount Skydance para darle la oportunidad de mejorar su oferta por la empresa y aclarar determinados términos del acuerdo de fusión propuesto, aunque puntualizó que por el momento sigue "plenamente comprometida" con la oferta de Netflix.

Expectativa por un nuevo dato de balanza fiscal

En el plano doméstico, este miércoles el Gobierno difundirá el resultado fiscal de enero, luego de haber anotado un nuevo superávit primario en diciembre, pero un déficit financiero.

En su último informe de política monetaria, el BCRA proyectó una profundización del ajuste. "Hacia delante, se espera que continúe el proceso de consolidación fiscal y que el Tesoro Nacional cuente con más y mejores opciones de financiamiento de sus compromisos locales y externos". Además se explicó que "dado que el Proyecto de Presupuesto Nacional 2026 fue aprobado sin la derogación de la ley de financiamiento educativo universitario ni de la ley de emergencia en discapacidad, será necesario recortar otros gastos, en particular aquellos cuyo ajuste no es automático, por un monto cercano a 0,5% del PIB".

Ajuste Milei Caputo Ámbito

Y agregaron: "Dentro de los rubros entre los cuales se podría concentrar el ajuste se encuentran los salarios, los subsidios, los planes sociales y los bienes y servicios. Asimismo, en caso de aprobarse el Proyecto de Ley de Modernización Laboral, los recursos destinados al financiamiento de la seguridad social podrían reducirse".