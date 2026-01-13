La liga inglesa gana el mundial económico del fútbol por miles de millones de euros de ventaja

La Premier encabeza el ranking global de valoración y duplica las cifras de España e Italia. Argentina quedó cerca de entrar al listado de grandes, según un estudio privado.

El mundo del fútbol global está cada vez más polarizado por el dinero y la valoración de los planteles de los principales clubes. Así, el mapa de las ligas más poderosas del planeta volvió a superar sus propios récords con datos contundentes para la temporada 2026: el total de las principales ligas relevadas asciende a 44.078 millones de euros , que equivalen a unos u$s51.430 millones .

Así lo refleja el último relevamiento anual del sitio británico especializado Winsportsonline. El informe denominado “Las ligas de fútbol más valiosas del mundo en 2026” revela no sólo quién manda en términos de valor de mercado combinado de los jugadores, sino también cómo se distribuye ese capital humano entre los principales torneos domésticos del deporte más popular del mundo.

La Premier League inglesa se mantiene, con amplia distancia, como la liga de fútbol más valiosa del planeta, con un valor de mercado total de 12.560 millones de euros .

La Premier no solo lidera la tabla global, sino que supera con holgura la suma de las otras dos ligas europeas tradicionalmente más importantes: La Liga española (5.450 millones de euros) y la Serie A italiana (5.360 millones de euros) .

Esta marca ilustra no solo la fuerza económica del fútbol inglés, sino su capacidad para atraer y retener talento de primer nivel en un contexto competitivo global en el que las cifras de transferencia y salarios no dejan de crecer, según destaca el informe.

En total, doce ligas de fútbol en el mundo superan este año el umbral de 1.000 millones de euros en valor acumulado de sus planteles, según el estudio de Winsportsonline, lo que subraya la concentración de recursos y talento en un grupo selecto de competiciones.

the-most-valuable-domestic-football-leagues-2 Ránking de ligas más valiosas del mundo. En millones de euros.

El dominio del “Big Five” europeo -las cinco grandes ligas del viejo continente- sigue siendo abrumador en materia de valoración. Después de la Premier League, La Liga española y la Serie A italiana se mantienen como los segundos y terceros torneos más valiosos respectivamente, seguidos por la Bundesliga alemana con 4.800 millones de euros y la Ligue 1 francesa con 3.840 millones de euros.

Estas cinco ligas concentran la mayor parte del valor del fútbol profesional a nivel global y representan el núcleo más lucrativo del deporte.

Qué pasa por fuera del eje tradicional europeo

Por fuera del eje tradicional europeo, la temporada 2026 muestra indicios de diversificación, aunque todavía con un claro techo financiero fijado en el continente europeo.

La Serie A de Brasil se consolida como la liga más valiosa fuera de Europa, con 1.810 millones de euros, lo que la coloca como una referencia ineludible en Sudamérica y como la primera competidora real al dominio europeo. Esta liga se destacó durante los últimos años por la incorporación de capital privado, que le permitió repatriar jugadores muy cotizados que militaban en equipos europeos,

A muy poca distancia se sitúa la Liga Portugal con 1.800 millones, una cifra que refleja el papel predominante de clubes como Benfica y Porto como desarrolladores y exportadores de talento.

En el viejo continente, otros torneos han logrado entrar en ese privilegiado grupo. La Super Liga turca y la Eredivisie neerlandesa superan ambos los 1.250 millones de euros, mientras que la Premier Liga rusa ronda los 1.050 millones.

Ampliando el foco hacia territorios tradicionalmente periféricos en términos de valoración futbolística, la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos y Canadá suma 1.180 millones de euros de mercado combinado, superando incluso a la Saudi Pro League, que alcanza 1.080 millones.

Este dato refrenda el crecimiento sostenido de la liga donde actualmente brilla Lionel Messi, impulsado por una estrategia de importación de figuras y el fortalecimiento de franquicias locales en un modelo de liga que recuerda al del deporte norteamericano.

La Saudi Pro League, por su parte, muestra que la fuerte inyección de capital en fichajes de alto perfil ha logrado ubicarla en la élite económica del fútbol mundial. Allí juega, por ejemplo, el portugués Cristiano Ronaldo. Su equipo actual es el Al-Nassr F. C.

Aunque la presencia africana no logra cruzar la barrera de los 1.000 millones, destaca la Premier League de Egipto como el torneo más valioso del continente, con un valor cercano a los 174 millones de euros, seguida por la Liga de Sudáfrica con 156 millones.

the-most-valuable-domestic-football-leagues-under-1b-2 Ránking de ligas nacionales de fútbol valuadas por debajo de 1.000 millones de euros.

Argentina y el panorama en América del Sur

Sudamérica presenta un paisaje singular. Además de la destacada posición del Brasileirão, la Liga Argentina, que cotiza este año con 929,69 millones de euros, se queda a las puertas de ingresar al grupo de ligas con valor superior a los 1.000 millones.

Para Argentina, la cercanía a ese umbral representa al mismo tiempo una señal de fortaleza y un desafío. Estar tan cerca de entrar en el club de élite de ligas más valiosas del mundo indica que la calidad del talento y la proyección de los clubes locales sigue siendo alta, incluso en un contexto en el cual muchos de sus jugadores emigran temprano al fútbol europeo.

La expectativa de superar esa marca en futuras temporadas, analiza el informe, dependerá de la capacidad de retener jóvenes promesas, incrementar los ingresos por derechos de televisión y buscar sinergias comerciales que potencien la competitividad de la liga local.

En números casi equivalentes a los argentinos se sitúa la Liga de México, con alrededor de 900 millones de euros, afianzando su posición como una de las competiciones más fuertes de América fuera de Brasil.

Más atrás en el continente, otras competiciones de la Conmebol como la Liga Dimayor de Colombia (172 millones), la liga de Uruguay (164 millones) y la liga chilena(152 millones) muestran valores acumulados muy por debajo de los 1.000 millones de euros.

Estas cifras hablan de una brecha profunda entre los mercados tradicionales de exportación de talento —como el argentino o el brasileño— y los torneos de menor escala económica, remarca el estudio de Winsportsonline.

La Premier League, un imán para los nuevos talentos

El análisis global refuerza además un patrón claro: el valor de los planteles sigue concentrado en un número limitado de ligas que combinan alta inversión, gran audiencia internacional y capacidad de retener jugadores de primer nivel.

La Premier League inglesa, con su ventaja absoluta sobre el resto, representa el epicentro de este mapa económico del fútbol moderno, como quedó demostrado al superar con su valor total la suma de dos gigantes históricos como La Liga y la Serie A.

Este dominio se explica en parte por los lucrativos contratos de transmisión en todo el mundo, la atracción de figuras internacionales, la competencia feroz por retener talento y la capacidad de generar ingresos comerciales que superan con creces a otras ligas.

Aunque ligas como la MLS o la Saudi Pro League han emergido en el último lustro con estrategias de expansión e inversiones significativas, la brecha con las potencias europeas sigue siendo insalvable.