El Pentágono solicitó cerca de u$s200 mil millones al Congreso para la guerra en Irán + Seguir en









Desde la Casa Blanca sostienen que el conflicto está resultando según lo previsto, pero no dieron una fecha concreta de cuando podría concluir.

Donald Trump aclaró que no enviará tropas terrestres a Medio Oriente, a pesar de la exorbitante soliciutd de financiamiento.

El secretario de Guerra de EEUU, Pete Hegseth, anunció este jueves que su departamento solicitó una ayuda económica al Congreso de u$s200 mil millones, para continuar la guerra en Irán. Legisladores tanto demócratas como republicanos que no forman parte del movimiento MAGA de Donald Trump, cuestionaron la exorbitante cifra. Hegseth, no precisó cuando podría finalizar la guerra en Medio Oriente, mientras transcurre su vigésimo día.

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Por su parte, el presidente estadounidense aseguró que no va a "enviar tropas a ningún sitio” en medio de la incertidumbre sobre el futuro del conflicto en Medio Oriente. “Si fuera así, desde luego no se lo diría. Pero no voy a enviar tropas. Haremos lo que sea necesario para mantener el precio [por el petróleo]”, destacó el mandatario en la Casa Blanca durante una reunión en el Despacho Oval con la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi.

En las últimas horas, el conflicto escaló en instalaciones energéticas en el Golfo Pérsico. Mientras tanto, el precio del petróleo sigue al alza, y actualmente tiene un valor de u$s106, por barril. La suba es tan significativa, que la titular del FMI, Kristalina Georgieva, advirtió en los últimos días que si el barril se mantiene en un precio de u$s90 durante todo el año, la inflación se incrementaría en un 40% a nivel global.

En paralelo a la reunión bilateral de Trump, Hegseth, envió al Congreso estadounidense una solicitud para obtener financiación. Ante la consulta de si efectivamente eran u$s200 mil millones lo solicitado, el funcionario no confirmó ni desmintió el monto. “Vamos a volver al Congreso y a nuestra gente allí para asegurarnos de que contamos con la financiación adecuada ... Se necesita para matar a los malos", explicó Hegseth.

El apoyo del Congreso, en duda A pesar de que Trump tiene un apoyo mayoritario en el Capitolio, no está garantizado que el Departamento de Guerra consiga el número necesario para sacar la financiación adelante. Los motivos tendrían que ver, en primer lugar, con la desaprobación de continuar con el conflicto, que ni siquiera fue consultado ante el Poder Legislativo. En segundo, porque la administración de Trump realizó enormes cortes presupuestarios en diversos rubros, pero aumentó significativamente el presupuesto para Guerra, durante 2025. Y por último, porque EEUU acumula una deuda récord en su historia, por más de u$s39 billones.