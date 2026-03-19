La guerra en Medio Oriente le costó u$s12.700 millones a EEUU en solo seis días + Seguir en









El Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales relevó el uso de misiles balísticos, munición y defensa para llegar a esa conclusión.

Cuáles fueron los principales gastos de EEUU, según CSIS: Foto: Departamento de Defensa

Al sexto día de su inicio, el costo de la guerra en Medio Oriente para Estados Unidos habría sido de u$s12.700 millones y, a día de hoy, ya habría superado los u$s18.000 millones, según el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS). De esta forma, los analistas revelaron datos que superan a los u$s11.300 millones que funcionarios del Pentágono informaron a los legisladores sobre los primeros seis días.

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Mientras tanto, se estima que hasta el momento hay más de 3.000 muertos en Irán, y el Pentágono afirma que más de 15.000 objetivos en el país fueron atacados en las dos primeras semanas.

Desde CSIS explicaron que la estimación por parte del gobierno de EEUU está limitada ya que está calculada en base a los gastos en municiones y no al costo total de los primeros días del conflicto, que podría incluir las fuerzas desplegadas en la región, los gastos médicos y el reemplazo de los aviones militares perdidos en combate.

Los gastos en los primeros seis días de guerra, según CSIS Las primeras horas de la guerra estuvieron marcadas por el uso de algunas de las armas más costosas de las que dispone EEUU. Luego de agotar las reservas del tipo de misiles balísticos, el Pentágono eligió continuar con armas más baratas y de menor alcance. Cuando EEUU lanzó la Operación Furia Épica el 28 de febrero, un misil Tomahawk mató a 175 personas tras impactar en la escuela primaria Shajarah Tayyebeh.

Guerra en Medio Oriente EEUU barco misil Foto: Departamento de Defensa De ese tipo de misiles se usaron 319 en los primeros seis días, según el análisis. Si un ejemplar cuesta alrededor de u$s3,5 millones, el costo total habría ascendido hacia los u$s1.200 millones, solo si se cuenta el uso de este arma. Por otra parte, el costo estimado tan solo de las municiones de ataque ofensivo asciende a u$s5.500 millones.

Otro punto clave para estimar el impacto económico de la guerra en EEUU es la defensa. El 3 de marzo, Irán lanzó 2.500 drones y misiles en represalia. Para responder, se estima que la defensa aérea gastó u$s5.700 millones en interceptores como el sistema de defensa antimisiles THAAD (Terminal High Altitude Area Defense). A eso hay que sumarle las pérdidas de combate estadounidenses por valor de u$s1.400 millones y los costos operativos de u$s27 millones. De esta forma, la cifra se ubica en u$s12.700 millones durante los primeros seis días. Según el estudio, este monto podría servir para la creación de 1,5 millones de viviendas públicas, atención médica para 693.000 veteranos o Medicaid para 3,6 millones de niños.