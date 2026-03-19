SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
En Vivo
19 de marzo 2026 - 07:41

Guerra en Medio Oriente EN VIVO: Irán amenaza con nuevos ataques a instalaciones energéticas

Misiles Irán a Israel.jpg
Por Univ

Las acciones en Medio Oriente no cesan y recrudecen los ataques entre Irán e Israel. Minuto a minuto, todas las novedades y actualizaciones del conflicto que mantiene en vilo a los mercados globales.

Teherán golpeó territorio israelí en represalia por el asesinato, el martes, de dos altos cargos de seguridad iraníes, mientras el extenso bloqueo del estrecho de Ormuz golpea la economía mundial. En respuesta, medios iraníes reportaron que Israel e EEUU bombardearon un importante yacimiento gasístico iraní en el Golfo - South Pars-North Dome, compartido con Qatar - donde el impacto de proyectiles provocó un incendio.

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias