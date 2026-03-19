Guerra en Medio Oriente EN VIVO: Irán amenaza con nuevos ataques a instalaciones energéticas

A La guerra en Medio Oriente entre EEUU, Israel e Irán no cesa. Los ataques entre las dos naciones de esa región vuelven a poner el foco en la infraestructura clave y hace temer por un incremento de víctimas civiles.

Teherán golpeó territorio israelí en represalia por el asesinato, el martes, de dos altos cargos de seguridad iraníes, mientras el extenso bloqueo del estrecho de Ormuz golpea la economía mundial. En respuesta, medios iraníes reportaron que Israel e EEUU bombardearon un importante yacimiento gasístico iraní en el Golfo - South Pars-North Dome, compartido con Qatar - donde el impacto de proyectiles provocó un incendio.