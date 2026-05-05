El Pentágono detalla cómo sigue la guerra con Irán y la estrategia de Donald Trump en el estrecho de Ormuz

El secretario de Defensa Pete Hegseth y el general Dan Caine brindan detalles del conflicto en medio de ataques y tensión en el Golfo Pérsico.

El Pentágono anuncia un nuevo parte sobre la guerra con Irán en medio de la escalada regional.

El Pentágono anunció que este martes brindará una conferencia de prensa para actualizar la situación de la guerra con Irán, en un contexto de creciente escalada militar en el Golfo Pérsico y nuevos enfrentamientos en el estrecho de Ormuz, una zona clave para el comercio energético global .

La presentación, está para las 8 de la mañana (hora del Este), (9 de la mañana en Argentina) y contará con la participación del secretario de Defensa, Pete Hegseth , junto al jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Caine . Ambos funcionarios expondrán detalles sobre la evolución de la operación militar en curso y el estado actual de las acciones en la región.

El nuevo parte oficial llega en un momento de alta expectativa internacional , ya que se espera que el Pentágono brinde precisiones sobre los últimos movimientos militares y posibles definiciones estratégicas en el conflicto.

El anuncio se da luego de una nueva escalada en el estrecho de Ormuz , una vía estratégica para el transporte global de petróleo y gas , donde en las últimas horas se registraron enfrentamientos y ataques .

La tensión aumentó tras el despliegue de fuerzas estadounidenses para garantizar la circulación de buques comerciales en la zona, en medio de advertencias cruzadas entre Washington y Teherán. Entre los incidentes recientes se reportaron ataques con drones y misiles atribuidos a Irán contra objetivos en Emiratos Árabes Unidos, lo que profundizó la preocupación internacional.

¿Qué impacto puede tener en el escenario global?

En paralelo, distintos líderes internacionales reiteraron llamados a la desescalada y a una solución diplomática, mientras crece la incertidumbre sobre la continuidad del alto el fuego que había regido en las últimas semanas.

La conferencia del Pentágono será seguida de cerca por los mercados y la comunidad internacional, ya que podría aportar definiciones clave sobre el rumbo del conflicto y su impacto en la seguridad energética global, en un contexto marcado por la volatilidad y la incertidumbre.