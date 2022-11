El PJ bonaerense reactiva el sábado la discusión interna rumbo al electoral 2023

Sin dudas, la línea que marque la expresidenta servirá como disparador principal de lo que será el encuentro que el PJ bonaerense llevará adelante en Mar del Plata el próximo sábado desde las 14 en el club Once Unidos.

El peronismo bonaerense dirá presente con varias líneas internas por tratar. Pero con el ojo principalmente puesto en las PASO. Se sabe, La Cámpora va por la idea de eliminar las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias y son varios los intendentes que ya se manifestaron a favor a apoyar el fin del proceso electivo y asegurarse, de esa manera, la continuidad en el poder.

Claro, para eso, será necesario que las diferentes lapiceras que hoy tiene la provincia firmen en la misma hoja. Y, por el momento, las condiciones estarían dadas. Pero no todos están de acuerdo. Por caso, el jefe comunal de Avellaneda, Jorge Ferraresi, quien ayer oficializó su retorno al distrito tras pasar por el gabinete nacional, manifestó en las últimas horas que “es una discusión sin sentido, porque las PASO se tienen que modificar con una ley y lo primero que tenemos que ver es si tenemos el número para modificarla”. Y agregó: “Como aparentemente los números para modificar la ley no los tenemos, no discutamos más algo que no va a poder ser puesto sobre la realidad”.

“Tiene razón y no. No es algo que vayamos a modificar nosotros, pero es necesario saber si todos podemos acordar una misma línea para empujar de otra manera”, le dice Ámbito un dirigente peronista que será parte del mitin del sábado en la ciudad costera.

Lo que está claro es que la hoja de ruta rumbo al 2023 puede cambiar de acuerdo a lo que diga Cristina en Pilar. Y por eso ya se percibe una alta expectativa en relación a su discurso.

“Cristina habla y acomoda todo. Para un lado o para otro. A favor o en contra. Pero amplifica”, agrega la misma fuente. La referencia es la falta de liderazgo que hay hoy en la Provincia. Y no por ausencia de referentes sino todo lo contrario. De Máximo al gobernador Axel Kicillof pasando por el jefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, y los intendentes fuertes del Conurbano todos tienen voz y voto. Y, de esa manera, para algunos, “se hace todo muy horizontal. Por eso es clave la palabra de Cristina”.

En otras palabras, los dirigentes quieren saber quién será el que defina la representatividad de cada distrito. Sobre todos en aquellos municipios donde no gobierna el Frente de Todos y ya se, anticipa que de no haber PASO, la conflictividad crecerá. Los casos sobran: la propia Mar del Plata, La Plata, San Miguel y Lanús son algunos de los casos más sonantes.

Es por eso que la reunión del martes entre Kicillof, Máximo, los referentes territoriales y los intendentes buscó trazar un recorrido rumbo al sábado. Y, también, de paso, mandar un mensaje hacia arriba para justamente poder ser parte de la mesa nacional en la que se discutan este tema, como otros, claves para la elecciones del 2023.