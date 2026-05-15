Denunciaron penalmente a Javier Milei por "encubrimiento" e "incumplimiento del deber" + Agregar ámbito en









Marcela Pagano, que fue electa con la lista de La Libertad Avanza, presentó el litigio contra el Presidente por sus declaraciones en una entrevista.

Una nueva acción judicial involucra al Gobierno.

El plano judicial toma cada vez más protagonismo en la vida institucional del país. Es por eso que, luego de una entrevista en una plataforma de streaming, una diputada nacional denunció penalmente a Javier Milei, por "encubrimiento" e "incumplimiento del deber del funcionario público".

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Se trata de la diputada Marcela Pagano, que fue electa con la lista de La Libertad Avanza y actualmente conforma el unibloque Coherencia, desde donde ejerce una airosa oposición al oficialismo. El quiebre en la relación, que ocurrió luego de que se la inhiba de presidir la Comisión de Juicio Político, es tal que miembros de la bancada libertaria la denunciaron por un supuesto enriquecimiento ilícito.

En la denuncia, la legisladora solicitó como pruebas la entrevista completa realizada al Presidente de la Nación el 14 de mayo en el canal Neura Media y un requerimiento a la Procuración General, la Oficina Anticorrupción y el Ministerio de Justicia para que presenten documentación en caso de que Javier Milei haya formulado una denuncia vinculada a un presunto ofrecimiento de coimas que él mismo enunció.

Javier Milei Marcelo Pagano Pagano y Milei, en el 2024. Mariano Fuchila

La denuncia de Marcela Pagano a Javier Milei En su denuncia, Pagano relata dos pasajes de la entrevista a Javier Milei. En una de ellas, el Presidente aseguró que "el Congreso sancionó más de 40 leyes buscando romper el equilibrio fiscal. Hubo claramente un intento de golpe de Estado. Fueron cómplices medios, políticos, empresarios y muchos opinadores que son mercenarios”.

La segunda de ellas es otro pasaje en donde el mandatario presenta una situación. “Si yo te bloqueo una coima y no te acepto una coima, ¿a quién tendrías que haber criticado, al empresario que quiso coimear o al que no aceptó la coima? Los medios se pusieron del lado del que quiso coimear”, dijo Milei. Según entiende Marcela Pagano, en ambas ocasiones el Presidente de la Nación habría incurrido en "encubrimiento por omisión de denuncia", delito caratulado en el artículo 277 del Código Penal, y en "incumplimiento del deber del funcionario público", correspondiente al artículo 274 del Código Penal. Según explica, la evidencia estaría en que Milei afirma conocer "un presunto intento de golpe de Estado" y "una oferta de coima formulada por un empresario cuya identidad el Presidente conoce", hechos que no denunció oportunamente. Denuncia penal Milei omision denuncia