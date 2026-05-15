Donald Trump cerró su gira por China tras varios encuentros con Xi Jinping y regresa a Washington + Agregar ámbito en









El presidente norteamericano calificó como “increíble” su visita a China tras reunirse durante dos días con Xi Jinping. Aunque evitó avanzar en una baja de aranceles, confirmó que el mandatario chino viajará próximamente a EEUU para continuar las negociaciones bilaterales.

Trump regresó a Washington luego de mantener encuentros con Xi Jinping marcados por la tensión comercial y la búsqueda de nuevos acuerdos estratégicos entre las dos potencias. X: @PDChina

El presidente de EEUU, Donald Trump, partió este viernes por la mañana hacía Washington, luego de dos días de encuentros con su homónimo chino, Xi Jinping. El norteamericano reconoció en una de sus habituales ruedas de prensa a bordo del avión presidencial que "ha sido una visita increíble", aunque, se discutió " prácticamente todo lo que se podía discutir, excepto una reducción de aranceles".

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Los impuestos a las importaciones que impulsó Trump en 2025 con el fin de promover la industria local en su país, han sido motivo de controversia en todo el mundo, y más aún en China. Por ello, se esperaba que el republicano dialogara con su homónimo para llegar a algún tipo de acuerdo y así calmar aguas en esa materia. Según dijo el mismo Trump, no se habló de aranceles. "No hablamos de aranceles. Es decir, pagan aranceles. Pagan aranceles considerables, pero no lo mencionamos... No hemos hablado de aranceles. Ni siquiera se mencionó", repitió.

Trump confirma una visita de Xi Jinping a EEUU Aunque podría resultar decepcionante en ese sentido, Trump se mostró muy optimista ya que logró tratar "muchas otras cosas", con Xi. Washington está "muy de acuerdo en continuar las conversaciones con el grupo" y "el presidente Xi vendrá a EEUU, y habrá respuesta. Como en el comercio recíproco, la visita será recíproca, sin rodeos, y espero que se vayan muy impresionados, como yo lo estoy con China", cerró Trump sobre el tema, sin dar ni fecha ni plazo.

Por supuesto que en la misma línea que el presidente norteamericano, la cuenta en redes sociales de la Casa Blanca posteó el último apretón de manos entre Trump y Xi antes del regreso a Washington. "La pasamos muy bien", aclama el video.

Trump y Xi Jinping último apretón de manos en China

Trump no pedirá ayuda con Irán y evita responder si Xi Jinping es un dictador En la misma conferencia express a bordo del Air Force One, avión presidencial de los EEUU, Trump evitó asegurar si Xi Jinping efectivamente es un dictador y delegó ese trabajo al periodismo. "Él es el gobernante, él es el presidente de China, lo respeto, es muy inteligente y ama su país. Si es un dictador o no es cosa de ustedes (los periodistas) averiguarlo", aseguró. Por otro lado, apenas había aterrizado en Pekin dos días atrás, el mandatario se había mostrado confiado en cuanto al conflicto con Teherán dijo que creía no necesitar "ayuda con Irán" ya que su país vencería "de una forma u otra, pacíficamente o de cualquier otra manera”. Sin embargo, luego de los encuentros, Trump cambió su discurso respecto al porqué EEUU no pide asistencia. Esto tiene que ver con que “cuando pides favores tienes que devolverlos" y Washington, parece no estar dispuesto a una devolución de gentilezas.

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